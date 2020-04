Pilote, il engage son avion dans la lutte contre le covid-19

En ces temps troublés, où moult secteurs subissent de plein fouet la crise sanitaire, l’aviation d’affaires n’est guère épargnée.

Pour preuve, voilà un mois, déjà, que Christian Lebreton, résident monégasque, 64 printemps au compteur, n’a pas fait décoller son PA-46 Meridian.

Cloué au sol dans un hangar de l’aéroport de Cannes-Mandelieu, l’avion de six places - 1800 kilomètres d’autonomie avec le plein de carburant - prendrait presque la poussière.

Alors quand ce pilote professionnel a entendu l’appel de l’ONG Aviation sans frontières, invitant le microcosme aéronautique à épauler les instances sanitaires dans la lutte contre le coronavirus, il n’a guère hésité longtemps à se porter volontaire. Tout comme 500 autres pilotes dans l’Hexagone, et des sociétés comme Dassault Aviation, Daher, Jet Solidaire ou Jet Fly.

"Je suis inscrit sur une plateforme Air Affaires(1) qui, à l’année, permet aux entreprises de se déplacer en louant des avions et en utilisant les services d’un pilote. Quand le p.d.-g., Olivier Bécot, nous a sollicités par mail pour participer à l’opération d’Aviation sans frontières, j’ai répondu dans la minute. Je suis disponible tout le temps", sourit Christian Lebreton.

Ailes de l’humanitaire

Sa société vendue depuis une poignée d’années - il poursuit des études de psychanalyse et mène des recherches sur le harcèlement moral au travail - l’homme n’attend désormais plus qu’un ordre de mission.

Car, pour l’heure, les besoins sont moindres que le nombre de pilotes disponibles. Tant mieux serait-on tenté de dire.

"Cela peut être du transport de soignants, d’équipements médicaux, comme des masques ou respirateurs. Ou bien récupérer des personnes qui sont coincées à l’étranger et qui ne peuvent plus rentrer chez eux à cause des restrictions et du manque d’avions. Un ami, par exemple, est allé chercher des gens en Algérie", développe Christian Lebreton, 2.000 heures de vol au compteur.

D’ailleurs, Aviation sans frontières - que l’on surnomme les Ailes de l’Humanitaire dans le milieu - exige une expérience d’au moins 500 heures de vol.

"À l’origine, il y a quatre décennies, Aviation sans frontières était une toute petite équipe, souvent des pilotes d’Air France qui, pendant leurs vacances, faisaient des missions dans des pays chauds. En Afrique, on se faisait tirer dessus. Ebola, les crises, les guerres, on est en appui de tout cela, raconte Gérard Feldzer, président de l’ONG. Quand cette crise sanitaire est arrivée en France, personne n’aurait parié qu’on ait besoin de nous. On s’est dit que ce n’était pas possible de voir le personnel médical faire près de 10 heures de car pour rallier Bordeaux à Mulhouse, par exemple. Il fallait les soulager."

Épargner de la route aux soignants

Épargner de la route à ces héros en blouse blanche, ce fut l’une des premières missions de l’ONG. Directement commanditée par le ministère français de la Santé.

Le 7 avril, dix-neuf soignants ont décollé des tarmacs des aéroports du Sud de la France - dont un aide-soignant niçois - pour rallier les épicentres de la crise sanitaire : le Grand-Est ou l’Île-de-France.

Depuis, des vols quotidiens sont assurés dans toute la France. Comme ce 13 avril pour acheminer un médecin de Nice à Lille. Ou six soignants de Cannes à Epinal, jeudi.

En résumé, ces bonnes âmes attendent que les Agences régionales de santé, les hôpitaux et les soignants fassent appel à leurs services(2).

"Le monde de l’aviation et celui de la santé se rapprochent, se soutiennent. Ils ont les mêmes exigences, n’ont pas le droit à l’erreur, ont une formation continue et sont au service des autres, liste Gérard Feldzer.

On pourra transporter des masques mais aussi des tests. Un petit avion est toujours à moins de 40 minutes de vol d’un centre hospitalier. Un coup de téléphone et on met l’avion en route. C’est très souple, très rapide."

Total paye le carburant

D’autant plus vrai que la Direction générale de l’Aviation civile a largement assoupli ses règles et contraintes, d’ordinaire drastiques.

Les autorisations de vol sont simplifiées, taxes et redevances gratuites et Total offre le carburant. Reste, à la charge du propriétaire, les frais fixes. "C’est-à-dire l’amortissement et l’entretien de l’appareil, le maintien de la formation ou encore l’abonnement aux données aéronautiques, précise Christian Lebreton. Pour un vol d’une heure, cela représente 600 euros. Mais quand on est bénévole volontaire, on accepte de faire ce don."

1. 50 pilotes inscrits sur Air Affaires, dont des propriétaires d’avions, ont répondu à l’appel. Deux habitent dans les Alpes-Maritimes.

2. Les demandes sont à faire sur asfcovid.wingly.io ou par courriel (covid-19@asf-fr.org)