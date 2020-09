"Une nouvelle ère"

"Avec ce nouvel outil, on a basculé dans une nouvelle ère", poursuit-il. Celle de la "Smart City"*, tant vantée par le gouvernement princier.

Petit tour du propriétaire.

Sur le mur d’écrans, une papardelle d’informations apparaît sous les yeux des professionnels du traitement de l’alerte : les bouches à incendie disponibles, le statut opérationnel des véhicules de secours, leur géolocalisation en temps réel sur une carte de la Principauté.

"On a leur position actualisée toutes les cinq secondes, précise le commandant Maxime Yvrard, responsable du bureau opérations, transmissions et planification. Une fois les informations recueillies auprès du requérant, le logiciel calcule le meilleur itinéraire en prenant en compte les routes barrées et le gabarit des engins. Plus tard, on aura la prise en compte du trafic", poursuit-il.

En rouge, sur la carte, figure la trentaine de bâtiments estampillés "à risque": le Palais princier, bien sûr, le Musée océanographique, certaines industries ou encore la tour Odéon, pour sa hauteur.

Les sapeurs-pompiers disposent aussi, en ligne, de la fiche technique de 600 bâtiments possédant un moyen de secours. "Avant, on avait cela sur des fiches dans des classeurs. L’idée est de posséder le plus de connaissances possible. Moins on perd de temps, plus on sécurise l’intervention de nos pompiers pour leur éviter une situation à risque", poursuit le commandant Yvrard.