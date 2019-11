PHOTOS & VIDÉO. Retour sur les temps forts de la Fête nationale monégasque

Une tradition chez les Grimaldi, honorée pour la toute première fois de sa vie par le prince héréditaire Jacques qui, outre l’habit, portait la grand-croix de l’Ordre des Grimaldi qu’il a reçue lors de son baptême. Un honneur couplé à une marche militaire inédite, qui porte désormais son nom, composée par le chef de l’orchestre des carabiniers, Olivier Dréan.

Aux côtés des princes, les princesses Charlène et Gabriella avaient fait confiance à la maison de couture Akris. Un total look blanc pour la princesse Charlène. Une robe et un béret rouge assortis pour la jeune princesse qui, avec son frère, n’a pas manqué de facéties devant la foule.

Nouvelle génération

Les jumeaux princiers qui fêteront leur cinquième anniversaire le 10 décembre prochain, ne sont pas encore rompus au protocole et n’effacent pas leur tempérament de jeunes enfants lors de leurs sorties officielles. Ils ont visiblement pris du plaisir ce mardi, tapant des mains et agitant le drapeau rouge et blanc au cours du défilé.