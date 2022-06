Focus sur les 5 supercars présentées au Salon Top Marques à Monaco

Bon nombre de marques de luxe ont répondu présent pour ce Top Marques 2022. Bugatti, Venturi, Ferrari, Bentley, McLaren et bien d’autres exposent depuis mercredi soir leurs apanages au Grimaldi Forum. Un événement pensé pour les passionnés d’innovation.

Ce jeudi en fin de matinée, le souverain a dévoilé 13 exclusivités internationales allant de la supercar, l’hypercar, à la moto électrique et même plusieurs engins volants comme le Jetson One et le Xturismo [lire notre édition du jeudi 9 juin]. Des modèles que le grand public pourra découvrir jusqu’au dimanche 12 juin lors de cette 17e édition du salon.

Une visite de deux heures durant laquelle le prince Albert II a reçu de multiples surprises et pris le temps d’admirer la cinquantaine de véhicules de prestige présentés.

On vous propose de découvrir cinq modèles sur lesquelles le prince Albert II a levé le voile pour leur lancement international.



Savoir+

Ouverture les 10 et 11 juin de 10h à 19h et le dimanche 12 juin de 10h à 18h.

Tarifs: 75 euros pour les adultes ce jour, 45 euros le samedi et dimanche et 25 euros pour les enfants (sauf aujourd’hui tarif normal).

Gratuit pour les moins de 8 ans.

1. La 660 LMS de Picasso Automobile



Plus connu sous le nom de code PS-01, le constructeur Suisse Picasso Automobile a officialisé le nom de son premier modèle de production: La 660 LMS. Les 980 kg de la voiture seront propulsés par un moteur V6 bi-turbo de 3 litres fourni par Autotecnica Motori, une société italienne qui développe et produit des moteurs de compétition.

Une supercar homologuée pour la route bien que son terrain de jeu favori reste le circuit.

Pour avoir la chance d’acquérir l’une de ces 21 unités produites par la marque, il faudra vous acquitter de la somme de 820.000€ hors taxes!

2. La Dallara Stradale D 50