Child Care Monaco auprès de jeunes écolières d'Inde

Les présidente et vice-présidente de Child Care Monaco, Martine Ackermann et Annie Battaglia, ont effectué récemment la visite annuelle de l'école des filles en Inde, créée et construite par l'association.

À cette occasion, deux étudiants de Terminale, Carla Ackermann du lycée FANB (fille de Martine) et Jan Toullec du lycée Albert-1er, les ont accompagnées durant une dizaine de jours, afin d'apporter leur aide aux écolières dans divers domaines.

Les deux étudiants ont enseigné l'anglais à leurs hôtes et Carla a également initié les écolières à la...