Cet été, l'association monégasque "Be Safe" a raccompagné 450 fêtards alcoolisées à leur domicile

Après un mois et demi de bons et loyaux services, la navette de l’association Be Safe retourne temporairement à son lieu de stationnement, parking des pêcheurs. Tout l’été jusqu’au 2 septembre, du lundi au dimanche, le véhicule conduit par un chauffeur de Five Stars Valets a ramené 450 fêtards alcoolisés à leur domicile, principalement en Principauté mais aussi à Beausoleil et Cap-d’Ail.

Autant d’individus qui ne répondront pas d’actes délictueux à la barre du tribunal correctionnel de Monaco, où les affaires d’alcoolémie au volant s’avèrent malheureusement récurrentes.

La navette devrait être proposée cet hiver

Un bilan consolidé - 200 noctambules avaient profité de la navette l’été précédent - grâce au financement du poste de chauffeur par le Twiga, établissement nocturne propriété de Flavio Briatore, et l’extension du service à tous les jours de la semaine.

"On devrait renouveler ce format-là l’été prochain, Laura Dias, secrétaire générale de Be Safe. Là, on fait une pause puis la navette devrait rouler à nouveau à la mi-octobre pour la saison hivernale, mais que du jeudi au samedi soir."

Une réunion, prévue ce mercredi entre les parties prenantes, devrait d’ailleurs permettre d’affiner le dispositif.

Cantonnée au port Hercule les années précédentes, la navette officie désormais davantage au Larvotto, entre 1h et 5h30 du matin. "Si l’on exclut la Rascasse au port, on a ramené beaucoup de gens du Twiga, du Sass Café et quelques connaissances du Jimmy’z, détaille Laura Dias. Mais on peut faire encore mieux. Il faut que l’on amplifie la communication pour impacter plus de personnes. Pourquoi pas avec des affiches derrière les bus ou dans Monaco?"

Avec une ambition affichée: que la navette s’inscrive définitivement dans les mœurs et devienne un réflexe dès lors que le taux d’alcoolémie a dépassé le seuil légal autorisé.