9 photos pour revivre le Carnaval (U Sciaratu) de Monaco

Le soleil se cache timidement derrière le Palais princier tandis que les tambours et les sifflets résonnent fièrement dans les rues étroites du Rocher.

Chaque année, les rues de Monaco-Ville s’animent au nom de U Sciaratu. Le chahut, en Monégasque.

Le carnaval. Une fête. Un moment convivial où la place du Palais princier et les rues du Rocher sont prises d’assaut par les enfants, petits et grands.

Le tout dans une ambiance circassienne, thème de cette 10e édition qui rend hommage au prince Rainier III, à l’occasion des commémorations du centenaire de la naissance de l’ancien souverain.

Comme un air de Rio

Il y avait comme un air de Rio sur la place du Palais princier vendredi soir.

Les danseurs et danseuses en costumes se sont déhanchés à toute vitesse sur le rythme des tambours. Et ce, pour le plus grand plaisir des spectateurs venus assister à la fête !

U Sciaratu 2023, à Monaco. Yannis Dakik.

Tout le monde retient son souffle pour le numéro de diabolo. Les percussionnistes en perdraient presque leur rythme !

U Sciaratu 2023, à Monaco. Yannis Dakik.

Entre deux batailles de confettis ou de serpentins, les enfants ont pu profiter de nombreux ateliers et stands : ici le maquillage à côté des barbes à papa !

U Sciaratu 2023, à Monaco. Cyril Dodergny.

Comment résumer l’ambiance et l’esprit du carnaval en un cliché ? Voici la réponse.

De nombreuses troupes ont défilé dans les rues du Rocher avant de terminer leur boucle sur la place du Palais princier. Clowns, échasses, équilibristes, jongleurs... Toute la famille du cirque était réunie pour l’occasion.

U Sciaratu 2023, à Monaco. Yannis Dakik.

U Sciaratu 2023, à Monaco. Yannis Dakik.

U Sciaratu 2023, à Monaco. Yannis Dakik.

U Sciaratu 2023, à Monaco. Yannis Dakik.