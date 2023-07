Le service handiplage a rouvert ses portes jusqu’au 3 septembre à Monaco

Avec la chaleur ambiante, la baignade est bienvenue. Et elle se veut inclusive au Larvotto, où le site handiplage vient de rouvrir ses portes. Objectif: offrir aux personnes handicapées ou à mobilité réduite l’accès à un bain de mer. Grâce à une équipe de quatre jeunes gens (trois garçons et une fille) capables de prêter un bras stable pour entrer ou sortir de l’eau. Mais aussi manœuvrer des tiralos qui permettent d’asseoir des personnes paraplégiques et les conduire dans la mer.

L’impulsion de ce service, c’est le club Soroptimist qui l’a donnée il y a 23 ans. Et qui est resté fidèle à son engagement avec le soutien du gouvernement princier. "Nous continuons à investir selon les besoins", glisse Yveline Garnier, la présidente de Soroptimist, rappelant qu’un tiralo coûte 2.500 euros à l’achat. "Avec quelques petits réglages encore à faire cette année, l’accès sera parfait."

Depuis la refonte du Larvotto, l’espace handiplage est installé à l’extrême ouest de la baie, pour permettre un cheminement plus facile en fauteuil roulant jusqu’à la plage. Et l’équipe est en place à l’arrivée, pour accueillir sans rendez-vous les baigneurs, sept jours sur sept, de 10 heures à 17 heures. "Nous réfléchissons à pouvoir l’étendre jusqu’à 18 heures, et pourquoi pas plus largement en juin et en septembre", espère Yveline Garnier… Un vœu qui nécessiterait davantage de personnel.

600 baignades l’an dernier

"L’an dernier, nous avons accueilli environ 80 baigneurs réguliers, ce qui a représenté un total de 600 baignades sur la saison et autant de lien social créé", commente Michaël Fiori, chef de division faisant fonction du délégué chargé des personnes handicapées.

C’est lui qui a encadré les jeunes handiplagistes pour se mettre dans le bain, apprendre les manipulations pour passer les baigneurs de leur fauteuil au tiralo, et faire vivre le site ouvert non-stop jusqu’aux premiers jours de septembre.

Pour tout renseignement, l’équipe est joignable au 06.43.91.97.57. Et les usagers peuvent bénéficier d’un forfait de stationnement gratuit de trois heures valable au parking du Larvotto.