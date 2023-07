Grâce à la No Finish Line de Monaco, plus de 250.000€ ont été distribués aux associations 

Souvenez-vous, lors des huit jours de course continue qui s’étaient tenus à Fontvieille en novembre dernier, la compétition sportive et caritative No Finish Line avait mobilisé quelque 10.000 participants. Une affluence qui avait donné le sourire aux organisateurs et à Ariane Favaloro, la présidente de l’association Children & Future qui encadre l’organisation de cet événement. Elle a permis d’afficher au compteur pas moins de 251.770 kilomètres parcourus, soit autant de kilomètres convertis en euros, grâce à des sponsors.

Si l’essentiel de cette 23e édition était de retrouver l’esprit et l’organisation de la compétition comme avant la pandémie, c’est-à-dire qu’elle se tienne dans sa totalité à l’extérieur et en groupe, elle a en outre permis de recevoir un chèque de 251.770 euros. Ce dernier a été partagé ce mardi soir.

A destination des enfants

Cette somme a en effet été distribuée auprès de 25 projets associatifs, sélectionnés par Children & Future, et qui œuvrent à Monaco, en France, en Asie, ainsi qu’en Afrique, souvent à destination des enfants et des personnes souffrant de handicap.

L’ensemble de ces projets ayant été dévoilés ce mardi soir. À l’instar de la Fondation Flavien qui a reçu la somme de 20.000 euros, ou encore de l’association Fight Aids Monaco, qui a bénéficié d’un chèque de 19.000 euros pour la mise en place sur trois ans d’une action d’appui scolaire à destination des enfants ou des orphelins de parents séropositifs à Madagascar.

En coulisses, les équipes ont maintenant le viseur sur la 24e édition de la course, qui se tiendra du 11 au 19 novembre. Elle espère battre des records et atteindre, qui sait, les 400.000 km parcourus.