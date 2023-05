Prince Albert II: "On ne peut pas traiter Monaco et son tracé urbain comme un autre Grand Prix sur un circuit"

Quelques jours avant le top départ de ce 80e Grand Prix, le prince Albert II a reçu Monaco-Matin dans son bureau du Palais princier pour un long entretien au cours duquel il a naturellement été question de Formule 1. Le souverain a notamment accepté de revenir sur les dernières négociations entre Monaco, son Automobile Club (ACM) et les propriétaires américains de la Formule 1.

De longs pourparlers qui ont abouti en fin d’année dernière à la prolongation de l’engagement du Grand Prix de Monaco en championnat du monde jusqu’en 2025. Non sans devoir céder quelques prérogatives à Liberty Media, le grand argentier de la F1.



Persuadé que le Grand Prix de Monaco ne sera jamais sacrifié sur l’autel de l’argent, le Prince estime toutefois nécessaire de faire un pas vers l’autre pour trouver le compromis idéal.



Après d’âpres négociations, le GP a été prolongé pour trois saisons mais Monaco a dû abandonner d’importantes prérogatives à Liberty Media, avez-vous le sentiment que Monaco ait cédé trop de terrain et avez-vous la garantie qu’il sera fait bon usage de l’image de la Principauté ?

Je reste sur ce que m’ont dit M. Domenicali [p.d.-g. de la Division F1 de Liberty Media, ndlr] et M. Maffei [directeur général de Liberty Media, ndlr], son patron. Ils ont des idées pour agrémenter et développer l’image de la Formule 1 et la rendre plus dynamique, plus attractive, mais ils ne veulent pas non plus changer le format et les règlements de la FIA. Ils ont plein d’idées mais ils m’ont toujours dit en off qu’ils ne pouvaient pas envisager une saison de F1 sans le circuit de Monaco. Ce n’est pas possible.

Ils ne peuvent pas le dire publiquement mais moi je peux le dire. Je n’ai pas peur [rires].

Bien sûr que la négociation a été un peu dure, parce qu’ils sont obligés de traiter tout le monde de la même façon – même si nous avons déjà un traitement un peu particulier [prix du plateau, ndlr], mais pour les prochains trois Grands Prix cela ne changera pas beaucoup. Ensuite, il y aura une réévaluation de tout cela et surtout, d’après ce que je sais, sur la partie sponsors, production de télévision, et merchandising.



Monaco est et restera toutefois une terre de spécificités ?

On ne peut pas traiter Monaco et son tracé urbain comme un autre Grand Prix sur un circuit. Il y a des concessions qui existent depuis des années et qu’on ne peut pas remettre en question du jour au lendemain. Il doit y avoir une réévaluation des besoins des uns et des autres pour trouver des compromis. Si nous sommes disposés à faire des compromis, nous trouverons des compromis.

Vous avez dû intervenir en personne pour parvenir à un accord alors que M. Boeri peinait à s’accommoder des nouveaux codes et exigences de la Formule 1, alors qui mènera les prochaines négociations ?

M. Boeri, que je respecte beaucoup, a fait un travail énorme pour l’Automobile Club de Monaco et le Grand Prix. Je lui serai toujours reconnaissant mais, maintenant, c’est une nouvelle donne. Avec tout le respect que j’ai pour lui également, nous ne sommes plus au temps de Bernie Ecclestone. M. Boeri n’a pas su s’adapter et n’avait peut-être pas envie d’avoir des discussions plus soutenues, donc je ne pense pas que ce soit lui qui mènera les futures négociations. Il avait d’ailleurs déjà confié cette tâche à M. Ferry [vice-président de l’ACM, ndlr] ces derniers mois. Il faut trouver les bons interlocuteurs et je suis sûr que nous arriverons à trouver une solution.



Avant même le début officiel des Commémorations du Centenaire de la naissance de votre père, le prince Rainier III, le 31 mai sur le Rocher, le Grand Prix lui rend un premier hommage à travers des clips vidéo et des tribunes à son effigie. Comment vous parlait-il du Grand Prix ?

Il me parlait de l’avant-guerre, lorsqu’il était enfant. Je crois qu’il avait vu la victoire de Louis Chiron (1931), puis les années cinquante et soixante, que j’ai connues et où les Grands Prix étaient très différents. Il n’y avait pas toutes ces installations qu’il y a maintenant. Avec un laissez-passer on pouvait même marcher le long de la piste pendant les essais et la course. Et personne ne disait rien ! [rires]

Mon père me parlait aussi du début du championnat du monde, de la première victoire de Fangio, de celle de Graham Hill, de l’évolution du circuit. J’étais encore très jeune mais j’ai aussi connu le changement de format et de dirigeants, avec la volonté de mettre plus l’accent sur la sécurité. Mon père a soutenu cette évolution de toutes ses forces, surtout avec l’arrivée du président Boeri.

"Charles Leclerc a une telle envie de performer" Vous avez rencontré les plus grands champions, Charles Leclerc vous fait-il toujours cet effet d’être de la trempe des plus grands ?

Je vois que Charles a toujours des frustrations après en avoir connu beaucoup l’année dernière. Il fait une autocritique toujours d’une grande lucidité. Il a une grande exigence envers lui-même, ce qui est la marque des grands. Il n’a pas été aidé par la chance et par certains faits de course comme son équipe n’a pas toujours répondu présent au bon moment la saison dernière, mais je crois qu’il a toujours cette envie. Quelques fois on le voit qui essaye de forcer la porte – peut-être un peu trop tôt – dans la course, mais il a une telle envie de performer. Charles sait gérer les courses et être là au bon moment, il ne faut pas qu’il se laisse gagner par la frustration de faire un mauvais résultat. Nous espérons tous qu’il fasse un beau résultat ici à Monaco. Si victoire il y a ce serait extraordinaire, mais d’être sur le podium serait déjà formidable. Malheureusement on ne l’a pas encore vu à l’arrivée ici depuis qu’il est en Formule 1.