Couronnement du roi Charles III, hommage au prince Rainier-III, série sur l'histoire des Grimaldi... les confidences du prince Albert II

À l’aube du 80e Grand Prix de Monaco et au terme d’une semaine médiatique douloureuse sur fond de "Dossiers du Rocher" - pour laquelle il s’est longuement confié dans un entretien à Monaco-Matin à paraître ce mercredi -, le prince Albert II a accepté de commenter quelques faits marquants de l’actualité passée et à venir, ce mardi dans son bureau au Palais.

Avec la princesse Charlène, vous avez pu échanger avec le roi Charles III et son épouse en marge de son couronnement, était-il déjà question de gestion du pouvoir?

Nous avons échangé lors de la réception à Buckingham, la veille du couronnement. C’était très chaleureux et simple. Je l’ai félicité et il a rappelé, surtout à la princesse Charlène, que nous sommes de vieux compagnons de route, d’enterrements et de mariages [rires], puisque le plus souvent pour assister à ces cérémonies, il faut entrer deux par deux et nous étions célibataires. Donc on était souvent mis côte à côte.

Vous êtes en phase...

Oui, c’était très amical et nous avons aussi parlé très brièvement d’environnement et des océans, de nos initiatives communes. Même s’il ne peut plus s’exprimer aussi souvent qu’il le faisait, ces sujets-là lui tiennent à cœur.

"Le script et l’histoire sont presque finalisés"

Vos nièces et neveux, présents au Festival de Cannes, ont annoncé s’être entourés de professionnels reconnus du monde du cinéma pour porter à l’écran les origines de la dynastie Grimaldi. À quoi doit-on s’attendre?

Ce projet est bien avancé, le script et l’histoire sont presque finalisés et cela a été fait avec les historiens du Palais et d’autres. Il est indispensable que cette histoire soit le plus juste du point de vue historique mais aussi contrôlée compte tenu de l’implication de la famille, qui sera appuyée par de grands professionnels.

Le socle du projet sera le respect de faits historiques, mais y aura-t-il une part de fiction?

Je n’ai pas vu le script final donc je ne peux pas vous en parler. Mais les quelques évocations que j’ai pu avoir sont très proches de la réalité historique.

Des dizaines de milliers de personnes sont espérées sur le Rocher le 31 mai pour le début des commémorations du Centenaire du prince Rainier III, quel message voulez-vous que revête cette fête populaire?

Ce sera une Fête populaire, pour tous les publics. Les enfants, les adolescents, mais aussi des personnes âgées puisque nous accueillerons des centenaires.

"Il a fallu faire le tri pour que ce soit cohérent et bien étalé tout au long de l’année"

Et ils sont nombreux à Monaco!

Oui! D’après les dernières statistiques nous sommes toujours le pays n°1 au monde en termes de longévité. Il faut que ce soit une Fête la plus décontractée possible. Il y aura notamment un défilé de voitures anciennes et différents points forts, des animations dans les rues du Rocher. C’est important de ne pas tout faire sur la place du Palais mais de faire découvrir toutes les facettes de ce merveilleux Rocher à celles et ceux qui n’ont pas l’occasion d’y venir souvent. Les points d’orgue seront le cadeau d’anniversaire et le feu d’artifice. Mes sœurs et moi, et le reste de la famille, espérons que ce sera un très bel hommage à notre père. Il a été très important pour notre famille mais aussi pour le développement de la Principauté. Il faut que tous ceux qui ont pu le connaître se souviennent de ses actions et que les autres les découvrent. Et tous auront l’occasion de le faire tout au long de l’année au fil d’autres manifestations, expositions et rencontres programmées. Nous inaugurerons aussi quelques heures avant cette fête au Palais, l’exposition Le Prince chez lui avec de très belles photos, dont certaines inédites.

Votre sœur, la princesse Stéphanie, prend très à cœur son rôle de directrice du Comité d’organisation de ces hommages, est-il parfois difficile de trancher entre frère et sœurs sur la pertinence de certaines séquences?

Cela s’est fait assez naturellement. Bien sûr il y avait beaucoup d’idées, pas uniquement dans la famille, donc il a fallu faire le tri pour que ce soit cohérent et bien étalé tout au long de l’année. Une fois que c’était parti, beaucoup d’entités culturelles et associations ont voulu s’associer à cela, il a donc fallu fixer certaines limites mais je crois que ce sera très complet. Ce sera une très belle représentation de ce qu’était notre père, grand-père et arrière-grand-père, ce qu’il voulait faire de la Principauté, pour le Monaco de son temps.