ON Y REVIENT. Le Campus, véritable "technopole numérique" pour dynamiser un village du centre Var

“J’allais au lycée de Lorgues. Aujourd’hui, je vais au travail à pied dans mon village. Ici, personne ne sait ce qu'est un embouteillage, alors qu’avant je devais faire deux heures de voiture tous les jours”, insiste Bruno Mestre.

Un véritable argument pour “inciter des gens à venir s’installer ici”, souligne Frédéric Sastrel: “En alliant qualité de vie professionnelle et personnelle, on diminue le taux de turn-over.” Une tendance qui devrait se confirmer avec la pandémie et l’envie grandissante de certains citadins de quitter les grandes villes.

Des retombées pour le village et des perspectives de développement

Et ce n’est pas le seul argument qu’avance le président du Campus. “En fait, on est près de Paris: on a trois aéroports et la gare Aix-TGV pas loin.” Une nécessité quand on sait que les clients des entreprises du Campus ne sont, eux, pas à Lorgues. “Chez Eukles, nous travaillons avec 22 pays!”

Une autre manne pour le village. “On reçoit des gens de toute la France, mais aussi d’Europe. Certains viennent pour des formations ou des séminaires.” Des visiteurs qui, assure Frédéric Sastrel, représentent 800 nuitées chaque année dans des chambres d’hôte.

Le fondateur en est convaincu: “Les années à venir vont nous montrer que nous allons dans le bon sens et valider notre modèle.” Au point que les entreprises du Campus commencent à se sentir à l’étroit. Qu’à cela ne tienne, la structure est en train d’acquérir le bâtiment, juste voisin, des Capucines. Celui-ci offrira 350 m² supplémentaires et qui contribueront à “attirer des talents et des compétences”.

Parce que, reconnaît Frédéric Sastrel, outre des murs qu’on ne peut pas pousser, un frein au développement du Campus pourrait être le recrutement. “Il faut trouver des développeurs, des informaticiens. Or, on est sur des métiers en tension.”

Un obstacle pas suffisant néanmoins pour brider l’optimisme du créateur du Campus, qui, pour la prochaine étape du développement de la structure, rêve de licorne, ces start-up en hypercroissance et valorisées à plus d’un milliard d’euros.