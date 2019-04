Photographe, cinéaste, pilote d'avion... et même pionnier des géomètres de Monaco, Jean-Bernard Rollin se confie à l'heure de la retraite

Cette année-là, Michel Hidalgo est milieu de terrain de l’AS Monaco, Jackie Stewart remporte le Grand Prix en 2 h 33. Nous sommes en 1966. Et Jean-Bernard Rollin vient de démarrer sa carrière de géomètre. Il deviendra le seul géomètre expert de la principauté pendant plus de cinquante ans.

Alors qu’il vient de décrocher sa plaque dorée, cet homme aux talents multiples se souvient : "À l’époque, Monaco était un village avec de très jolies villas".

Très vite, on lui demande de cartographier le vallon Ste Dévote. "À l’époque, il n’y avait pas de laser. On travaillait avec des outils qui semblent préhistoriques aujourd’hui !"

Sous tous les angles

Pendant des années, il va quadriller Monaco. Les petits clous plantés un peu partout dans le sol, c’est son œuvre. Des repères géodésiques pour savoir ce qui est à quelle hauteur par rapport à la mer.

Et c’est peu dire qu’il connaît Monaco comme sa poche : il est intervenu sur la plupart des immeubles de ces cinq dernières décennies, mais a aussi exploré d’autres dimensions. "Très vite, après mon installation, on m’a demandé de cartographier le sous-sol. Car à cette époque, on traçait les réseaux un peu comme on pouvait." Devant l’urbanisation qui s’annonce, il devient évident qu’il faut savoir un peu où sont les tuyaux et les voies, à quoi ils correspondent.

La surface, les profondeurs… pour cet infatigable travailleur, il ne restait plus que les airs.

Depuis sa plus tendre enfance, Jean-Bernard Rollin a deux passions : les avions et le cinéma. Dans le village où il grandit, il y a un projectionniste qui passe avec des films. "Je voyais cette boîte qui envoyait des images qui bougeaient. Pour moi, c’était de la magie." Alors, tout scientifique qu’il est, il devient également magicien : Rollin tournera des films. Il montera même sa propre société de production. Les Pyrénées, où il a passé de nombreuses vacances pendant son enfance, et où il a rencontré son épouse, Anne-Marie, lui ont donné l’amour des montagnes. Il les filme, et un jour, a l’opportunité de les filmer d’en haut : "Un ami m’a proposé de monter dans son avion. Ça a été le déclic."

Jean-Bernard et Anne-Marie Rollin vont passer des centaines d’heures dans le ciel. "Parfois, on prenait l’avion pour aller pique-niquer à Fayence", confie-t-elle. À cette époque-là, la réglementation est plus souple, le kérosène abordable. Il passe brevets et qualifications : avions, planeurs, et hydravions.