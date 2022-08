L'ONG monégasque "Peace&Sport" ouvre son club des Champions de la paix Junior

Il n’y a pas d’âge pour prêcher la bonne parole. C’est pourquoi Peace & Sport vient de créer, à l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse, son "Club des Champions de la Paix" junior. Six jeunes athlètes de haut niveau, âgés de 12 à 18 ans, qui "mèneront des initiatives innovantes et assureront la promotion des valeurs de paix à travers le sport". "Les jeunes générations ne se contentent pas de suivre l’exemple: elles peuvent être un exemple et une puissante source d’inspiration pour les autres, assure le président fondateur de Peace & Sport, Joël Bouzou. Avec la création du Club des Champions de la Paix Junior, nous souhaitons offrir aux jeunes une plateforme d’expression et souligner leur capacité à assumer un rôle essentiel de plaidoyer. Nous offrirons un accompagnement intégral à ces jeunes leaders du changement à travers des formations spécifiques sur la paix par le sport et des actions adaptées sur le terrain." La variété de profils de ces jeunes ambassadeurs témoigne du spectre d’actions de Peace & Sport, tout en convergeant vers un même idéal: la paix. Six jeunes prophètes La Germano-ukrainienne Fiorina Berezovsky (15 ans) est la plus jeune participante à avoir remporté des matchs aux 43e Olympiades d’échecs. Elle a récemment contribué à l’organisation d’un tournoi d’échecs au profit des réfugiés ukrainiens. "Les échecs sont un sport formidable pour démontrer comment construire la paix à travers le jeu."

La Germano-ukrainienne Fiorina Berezovsky (15 ans) est la plus jeune participante à avoir remporté des matchs aux 43e Olympiades d’échecs Photo Peace&Sport.

Les sœurs jumelles et pilotes Aliyyah & Yasmeen Koloc (18 ans, Dubaï) soutiennent activement un orphelinat en Ouganda. Leur credo d’ambassadrices? "Pouvoir répandre plus de positivité dans le monde et le message que peu importe votre couleur, votre race ou votre sexe, vous pouvez faire du sport ou tout ce que vous voulez faire".

Les sœurs jumelles et pilotes Aliyyah & Yasmeen Koloc (18 ans, Dubaï) soutiennent activement un orphelinat en Ouganda. Photo Peace&Sport.

Le Franco-américain Julian Agliardi (12 ans), petit prodige du skateboard, entend lui mettre à profit son temps et sa notoriété grandissante pour sensibiliser à la violence des gangs et à la délinquance en général. "Je suis toujours à la recherche d’inspiration positive et je suis très heureux d’avoir été choisi pour devenir une source d’inspiration pour les autres en tant qu’ambassadeur de Peace & Sport."

Le Franco-américain Julian Agliardi (12 ans), petit prodige du skateboard veut combattre la violence des gangs et à la délinquance en général Photo Peace&Sport.

Plus jeune membre de la délégation monégasque à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en natation, à seulement 15 ans. Théo Druenne (17 ans) prépare le grand rendez-vous de Paris 2024 persuadé que "le sport peut recréer le dialogue entre les communautés et inspirer la jeunesse".

Théo Druenne. Photo Peace&Sport.

Pensionnaire de l’Academy de l’AS Monaco depuis 2019, Mamadou Coulibaly (18 ans) a signé son premier contrat pro cet été. Le milieu de terrain est convaincu que "le sport peut être utilisé comme vecteur d’acceptation des différences et de dialogue entre les communautés".

Le milieu de terrain Mamadou Coulibaly (18 ans) est convaincu que le sport peut rassembler les communautés. Photo Peace&Sport.