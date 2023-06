Ces accessoires qui garantissent la sécurité des cavaliers à découvrir au Jumping international de Monte-Carlo

Autour de la boutique officielle qui affiche son lot de nouveautés pour cette édition 2023, le village des exposants. S’y trouvent quatre espaces dont un animé par Camille. À la tête de Nice Horse, une sellerie installée à Saint-Laurent-du-Var, elle travaille en partenariat avec la Fédération équestre de Monaco et expose une partie de ses produits. "Nous leur fournissons du matériel et sommes un partenaire privilégié." Dans ses rayons, une nouvelle collection créée pour cette année et le matériel dont pourrait avoir besoin le cavalier ou le groom pour la compétition. "Nous avons aussi un rayon consacré aux équipements de sécurité." Comme les gilets airbag. "Ils n’existaient pas encore il y a quatre ans et font partie des grandes avancées en termes de sécurité pour le cavalier." Il s’agit d’une veste qui permet d’amortir la chute, cette dernière pouvant s’avérer mortelle ou traumatisante à vie. "Le gilet est relié à la selle par un fil. En cas de chute, la pression exercée sur ce fil déclenche l’airbag."

Un équipement qui a depuis quatre ans bien évolué. "Ils sont aujourd’hui beaucoup plus légers, fins et toujours plus performants. Ils gênent de moins en moins les cavaliers et s’apparentent plus à un vrai gilet qu’à un équipement de sécurité."

Évolution constante

Les étriers font également partie de ces matériels indispensables aux cavaliers. "Ils sont plus anciens mais comme tout matériel, ils évoluent également. Même système, en cas de chute, ils s’ouvrent et évitent que le cavalier ne se coince le pied et se blesse."

Les casques ont eux aussi été marqués par le progrès. "C’est peut-être le matériel qui change le plus chaque année, poursuit Camille. Il est très particulier car il ne peut pas vraiment s’acheter sur Internet. Il demande à être essayé. Car il doit vraiment s’adapter au crâne du cavalier pour être efficace. C’est primordial. Il existe un large panel de casques aujourd’hui. Selon les marques, il ira à tel ou tel cavalier. Aujourd’hui, certains sont équipés de mousse à l’intérieur. Ils épousent ainsi la forme de la tête.." Ils peuvent aussi aller très loin dans les normes, et au-delà ce que les fédérations demandent.

Des obstacles plus légers

"Certains vont jusqu’à cinq normes de sécurité alors que trois sont exigées." Toujours plus légers et confortables, beaucoup de casques sont aujourd’hui fabriqués en carbone.

Sur les pistes aussi, la sécurité est toujours plus poussée. "Les obstacles aussi sont devenus plus légers et les fiches qui permettent de les fixer aussi. Avant, les barres étaient un peu plus rigides et plus lourdes. Elles pouvaient provoquer plus facilement des chutes. Aujourd’hui avec ces systèmes de fiche elles tombent plus facilement", poursuit Philippe Rozier, entraîneur de l’équipe de Monaco. Pour lui, ces évolutions sont indispensables. " Elles évitent des accidents et surtout nous protègent de plus en plus. Cette mission de protection est aussi la mission des professionnels du sport que nous sommes, Ainsi, nous protégeons nos sports et nous les faisons perdurer dans le temps."