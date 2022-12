"Ici, j'apprends à me sentir mieux": comment l'art-thérapie au CHPG aide Magdalena à surmonter ses traumas

Pour cela, Sabrina Mazzola connaît l’histoire personnelle de tous ses patients et les raisons de leur présence ici. Des femmes et des hommes d’âges différents. De conditions sociales que l’on devine variées aussi. Et chacun avec un bagage émotionnel plus ou moins lourd et pesant.

Durant une heure et demie, par la création artistique, elle va accompagner chacun d’eux, mais de façon collective, pour les aider à ressentir et dire leurs émotions, leurs peurs et leurs envies.

Si la plupart ont tenu à rester anonymes et discrets sur leur parcours, Magdalena, 46 ans, a accepté de nous raconter un petit morceau de son histoire.

"Je suis Polonaise et je vis ici à Monaco avec mon mari. Tout le reste de ma famille est en Pologne et c’est très difficile pour moi pour plein de raisons… Cet atelier m’aide beaucoup psychologiquement. Il m’offre la possibilité de me défouler et d’exprimer des choses. Ça me fait beaucoup de bien. Et puis faire quelque chose de mes propres mains c’est très important pour moi. Ici, j’ai aussi appris à être bien avec les autres. Être en groupe, c’était difficile au début, j’étais très angoissée. Et puis j’ai vu qu’ils étaient gentils et avenants et qu’ils étaient là pour la même chose que moi. Ça fait maintenant deux ans que je viens ici, assez régulièrement ou bien par périodes. Et à chaque fois je me sens un peu plus soignée."

Ce mercredi-là, Sabrina a proposé à Magdalena et aux autres de sentir et de toucher des herbes aromatiques. "Dites-nous à quoi cela vous fait penser. Un souvenir, une peur, une personne, une sensation… Est-ce que cette odeur vous embarque dans le futur ou le passé?"

Ainsi pour Magdalena, l’odeur du romarin va la projeter en quelques secondes dans son adolescence en Pologne. On la sent bien. Le visage lumineux elle raconte: "Je suis avec ma meilleure amie et pour s’amuser on fabrique de fausses cigarettes avec le romarin. Qu’est-ce qu’on rigolait!"

"Vous voyez comment une odeur peut faire surgir un souvenir, vous faire penser à une personne, vous apaiser et vous redonner confiance, intervient l’art-thérapeute. Maintenant vous allez choisir une figurine parmi celles qui sont dans la boîte, la positionner sur une feuille et dessiner autour son environnement."

Magdalena retombe alors à nouveau dans son enfance. Elle choisit une petite princesse qu’elle positionne devant un miroir, autour un château avec une muraille. Elle décrypte ensuite devant le groupe. Étranglée par moments par sa propre émotion. "Mon personnage est serein dans cet environnement qui la protège. Elle danse devant son miroir elle est heureuse… Je crois que c’est moi." "Et toi Magdalena, lui demande la thérapeute, tu veux créer ton propre château qui te protège ? Comment est-il ? ». « Je crois qu’il y a beaucoup de chaleur, ma famille, mes racines".

"Vous avez vu comment l’art-thérapie c’est un moyen de parler de soi et de remonter dans ses souvenirs et ses traumas anciens, explique en aparté Sabrina Mazzola. Avec de l’aide le patient peut alors en changer le parcours et le ressenti. Et s’engager alors sur la voie de la guérison et du mieux-être."