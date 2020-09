France-Monaco: le casse-tête des protocoles sanitaires différents face à la Covid-19

Les résidents frontaliers et salariés français de Monaco le savent mieux que personne: il n’est pas facile de s’y retrouver dans les réglementations quand on doit respecter à la fois le protocole sanitaire monégasque et sa version française, selon le côté de la frontière où l’on habite, où l’on travaille, où l’on sort le soir, où les enfants sont scolarisés.

Car les différences ne sont pas anecdotiques.

Sans avoir la prétention de tout comparer – il y aura forcément des oublis, tant les questions que d’aucuns se posent sont nombreuses –, essayons de mettre à plat les mesures essentielles décidées, d’un côté, par la France et vendredi par le préfet des Alpes-Maritimes pour Nice, et celles décrétées par le gouvernement princier, en sachant que l’une et l’autre pourraient évoluer dans les prochains jours.

D’ailleurs, pour les mesures concernant Nice et qui portent sur les grands événements, les rassemblements, la vente d’alcool et la musique, on devrait savoir en ce début de semaine si elles sont, en tout ou partie, étendues aux autres grandes villes des Alpes-Maritimes.

Et maintenant, comparons.

Grands événements

France: la jauge maximale passe de 5.000 à 1.000 personnes à Nice. Le match OGC Nice-PSG d’hier s’est d’ailleurs joué à huis clos.

Monaco: la jauge de 5.000 est maintenue. Elle s’applique à tous les événements, même s’il n’y a guère que pour les matches de football au stade Louis-II qu’elle entre en vigueur. Mais attention: la distanciation de 1,50 m reste de rigueur. Exemple : pour la reprise du championnat de basket ce mercredi, seulement un siège sur deux pourra être occupé salle Gaston-Médecin, soit une capacité maximale de 1.400 places pour les fans de la Roca Team. Pour la soirée de gala de la Fête nationale, maintenue à l’heure de ces lignes, 800 à 900 invités tout au plus pourront y assister, la capacité de la salle des Princes du Grimaldi Forum étant de 1.800 places.

Journées du patrimoine

France: les événements ont été annulés à Nice ainsi qu’à Menton et dans sa région. Dans le reste des Alpes-Maritimes, ils se sont déroulés normalement pour la plupart.

Monaco: les Journée européennes du patrimoine sont prévues dimanche prochain. À ce jour, l’événement est maintenu – seule la visite du Ministère d’État ne sera pas possible en raison de la difficulté à gérer un parcours sécurisé sur le plan sanitaire. Mais le 27 septembre, c’est encore loin, et les choses peuvent encore évoluer d’ici là…

Rassemblements

France: depuis vendredi, les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits dans les jardins, sur les plages et les quais à Nice. Comme pour les grands événements, cette mesure pourrait être étendue aux autres communes des Alpes-Maritimes.

Monaco: à la sortie du confinement, les rassemblements étaient limités à cinq personnes ; la limite est passée à dix, fin juin, et reste en vigueur aujourd’hui.

Bars de nuit

France: les bars doivent désormais fermer à 0h30 à Nice.

Monaco: il n’y a pas d’heure de fermeture imposée en raison de la Covid-19.

Vente d’alcool

France: la vente d’alcool à emporter et la consommation d’alcool sur la voie publique sont désormais interdites après 20 heures à Nice.

Monaco: aucune interdiction de ce genre en Principauté. La consommation d’alcool sur la voie publique est interdite, indépendamment du coronavirus.

Musique

France: toute diffusion de musique amplifiée sur la voie publique est interdite à Nice, car susceptible de conduire à des regroupements.

Monaco: Covid ou pas, diffuser de la musique amplifiée sur la voie publique n’est pas autorisé en Principauté.

Maisons de retraite

France: les visites sont suspendues dans les Ehpad municipaux de Nice. Les pensionnaires sont dépistés tous les quinze jours.

Monaco: il est possible de rendre visite à des membres de sa famille dans les Ehpad, mais sur rendez-vous et une fois par semaine.

Croisières

France: la mairie de Nice a demandé au gouvernement français d’interdire les croisières.

Monaco: l’activité des croisières n’a jamais repris en Principauté. Le gouvernement princier n’envisage pas un retour des paquebots au port Hercule avant 2021.

Quarantaine

France: si vous êtes positif, vous devez rester isolé pendant 7 jours à partir du début des symptômes.

Monaco: si vous êtes diagnostiqué positif au coronavirus, vous devez observer une quarantaine de 14 jours après le début des symptômes avant de reprendre une activité normale. À moins que les symptômes persistent…

Tests PCR

France: la règle… est qu’il n’y a pas vraiment de règle. Tout le monde, même sans symptômes, peut bénéficier d’un dépistage sans prescription médicale. Il est intégralement pris en charge par l’assurance maladie.

Monaco: ici, ne se fait pas tester qui veut. En Principauté, au Centre national de dépistage, Espace Léo-Ferré, il faut disposer d’une ordonnance et avoir pris rendez-vous au préalable. Il est également nécessaire de prendre attache auprès du Centre de suivi à domicile, qui va déterminer l’urgence, ou pas, du dépistage. Dans les laboratoires de la Principauté, en revanche, l’ordonnance n’est pas obligatoire. La patience, oui.

Port du masque

France: le port du masque est obligatoire sur le territoire de 17 communes de la Côte d’Azur, notamment Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin, Menton et Nice. Il l’est aussi dans les espaces publics clos et dans les bureaux. Cette obligation s’applique à tous, à partir de 11 ans. Pour mémoire, Villeneuve-Loubet a obtenu, devant le tribunal administratif, l’annulation de l’arrêté préfectoral imposant le port du masque sur l’ensemble de la commune : il n’est désormais obligatoire que dans certains quartiers de Villeneuve.

Monaco: le masque est de rigueur sur la place du Palais et les ruelles de Monaco-Ville, l’esplanade commerciale de Fontvieille, la place du Casino, les abords des établissements scolaires, les espaces d’accès aux transports en commun, les marchés de la Condamine et de Monte-Carlo. Ici, en revanche, le masque doit être porté à partir de 6 ans.

Masque à l’école

France: le port du masque est obligatoire pour tous les élèves à partir de 11 ans, « dans toutes les situations où les règles de distanciation risquent de ne pas être respectées », précisent les textes.

Monaco: à partir de 6 ans, tous les élèves sont tenus de porter le masque. Un point c’est tout.

En famille, entre amis…

France: il est recommandé de limiter le nombre de personnes présentes, sans plus de précisions. Dans les Alpes-Maritimes, dorénavant, c’est dix, pas un de plus. Bien entendu, le respect des gestes barrières est toujours de rigueur, même dans les lieux privés.

Monaco: se réunir en famille ou entre amis n’est pas interdit mais il est vivement recommandé d’observer les règles de précautions sanitaires. Tous les regroupements de plus de dix personnes restent interdits. Même à la maison.