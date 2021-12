Laurent Anselmi nommé chef de cabinet du prince Albert II

L’information bruissait depuis plusieurs semaines, elle est confirmée par un communiqué du Palais princier diffusé ce vendredi matin: le prince Albert II a choisi de nommer, à compter de ce 10 décembre, Laurent Anselmi au poste de chef de cabinet. Ce dernier prendra ses fonctions officiellement le 17 janvier prochain.

L’actuel conseiller de gouvernement-ministre des Relations Extérieures et de la Coopération quitte donc le gouvernement pour rejoindre le Palais princier. Il remplacera Georges Lisimachio, qui a fait valoir ses droits à la retraite.

"Je remercie Monsieur Georges Lisimachio pour la loyauté et le sens de l’État dont il a fait preuve tout au long des années passées au sein du cabinet princier, d’abord en tant que membre de celui-ci dès 2005, puis dans les fonctions de chef de cabinet à partir de 2006, et je rends hommage aux qualités humaines et professionnelles avec lesquelles il a rempli sa mission", fait savoir le souverain dans le communiqué.

"Une autre impulsion à la Principauté"

Laurent Anselmi devient le troisième chef du cabinet du prince Albert II depuis le début de son règne en juillet 2005.

"La nomination de Laurent Anselmi intervient dans une période où il faut désormais donner une autre impulsion à la Principauté pour les années à venir, autour de grands axes stratégiques que sont notamment le développement de notre attractivité économique, médicale et culturelle, l’accélération des transitions écologique et numérique, le renforcement de notre sécurité ainsi que l’amélioration de notre qualité de vie, sans oublier le contrôle des dépenses publiques et le développement de nouvelles recettes de l’État. C’est dans cette perspective que je souhaite annoncer très prochainement la nouvelle composition de l’équipe gouvernementale et d’un cabinet renouvelé", ajoute le prince Albert II.

Déjà conseiller de 2005 à 2008

Laurent Anselmi a fait des études supérieures de droit en France et en Italie. Après avoir occupé plusieurs postes à la Direction du Contentieux et des Études Législatives, il a été successivement secrétaire du département des Travaux Publics et des Affaires Sociales, secrétaire en chef du Conseil National, secrétaire général de la direction des Services Judiciaires, et directeur à la direction des Affaires Juridiques auprès du Ministre d’État.

De 2005 à 2008, il a été conseiller au sein du cabinet prince Albert II. En 2008, il devient délégué aux Affaires Juridiques auprès du gouvernement princier, puis directeur des Services Judiciaires en 2017. En octobre 2019, il est nommé conseiller de gouvernement-ministre des Relations Extérieures et de la Coopération.