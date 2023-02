De 7h55 à 00h30, revivez les coulisses d'une journée électorale marathon à Monaco

7h55

Les portes de l’Espace Léo-Ferré, unique bureau de vote de la Principauté, ne sont pas encore ouvertes qu’une quarantaine d’électeurs patientent déjà devant. "On fait notre devoir, et puis au moins c’est fait", sourit un Monégasque de 76 ans.





7h58

Ne dit-on pas que l’union fait la force? Les membres de la liste menée par Brigitte Boccone-Pagès ("Union nationale monégasque") débarquent en force sur le parvis. 18 candidats sur 24 font l’ouverture, le reste des colistiers arrivant au compte-gouttes.





8h00

Daniel Boeri, chef de file de la liste "Nouvelles Idées pour Monaco", est le tout premier à voter. "C’est la dernière ligne droite. La parole est désormais aux électeurs. A eux de choisir! Avec nos moyens et seulement 14 candidats, c’était une campagne plus difficile qu’avec 24. Je pense qu’on a écouté et entendu les Monégasques. Cette deuxième liste était essentielle pour la vie démocratique du pays."

Daniel Boeri, tête de liste de NIM, vote à 8h pétantes. Photo DR.

8h35

En amont du bureau de vote, les candidats de chaque liste distribuent leurs bulletins aux électeurs espérant, qui sait, convaincre les plus indécis avant leur acte civique. Sauf Jean-Charles Tonelli (NIM).

"Ça fait mort de faim et ça donne l’impression d’avoir besoin de votes. Les gens sont libres, argumente-t-il. J’essaye d’attirer leur sympathie en faisant de l’humour, notamment en leur demandant s’ils ont besoin que je leur prête un stylo pour le panachage. ça met en rage nos adversaires." [rires]





9h30

Au tour de Brigitte Boccone-Pagès, tête de liste de l’Union, de glisser son bulletin dans l’urne scellée. La présidente sortante du Conseil national se dit "confiante" sur l’issue du scrutin.

"Nous avons fait une belle campagne, digne, avec des valeurs, avec des thèmes bien déterminés et cinq réunions. Notre programme politique est formidable, notre équipe soudée et de tous âges."

Brigitte Boccone-Pagès, tête de liste de l'Union, glisse son bulletin dans l'urne à 9h30. Photo DR.

11h10

Dans l’intimité des 22 isoloirs, le flot d’électeurs est continu. Dans le hall, la foule semble très dense et la file d’attente démarre à l’extérieur. Mais pour quel taux de participation?





12h45

La mairie de Monaco communique les premiers chiffres à la mi-journée. L’affluence matinale semble, en réalité, trompeuse puisque 2.214 électeurs ont voté sur 7.594 inscrits, soit un taux de 29,15%. Un chiffre en deçà de presque 10 points par rapport à l’élection nationale de 2018 (38,59% à 13h, soit 2.795 votants).





13h30

Pause déjeuner pour les candidats qui se relayent afin d’assurer le tractage à l’entrée du bureau de vote. L’Union a privatisé une partie du McDonald’s, où un buffet sucré-salé est en libre accès ; tandis que les NIM ont installé sommairement un drapeau monégasque sur une table du Kiosque. "Nous, on n’a pas les sous pour louer des QG", souffle Daniel Boeri.





15h06

Stéphane Valeri arrive pour mettre son bulletin dans l’urne. L’ancien président du Conseil national, aujourd’hui à la tête de la SBM, est très attendu par les colistiers de L’Union prévenus de son arrivée imminente. Dès le parvis, Marine Grisoul et Franck Lobono saluent leur ancien mentor, sur la liste duquel ils ont été élus en 2018. Juste avant, une électrice croisée devant l’espace Léo-Ferré a présenté à Stéphane Valeri, son nouveau chien ! Scène classique d’un dimanche de campagne.

Stéphane Valeri, président-délégué de la Société des Bains de Mer, aux côtés d'une électrice et de deux candidats de l'Union, Franck Lobono et Marine Grisoul. Photo Jean-François Ottonello.

15h34

Le temps passé par bon nombre d’électeurs dans l’isoloir laisse présager un panachage conséquent. Quand on étudie la typographie des bulletins de vote, celle utilisée par la liste de L’Union ne laisse, néanmoins, guère de place pour rajouter des candidats. Stratégique, sans nul doute, mais légal car la loi électorale, qui oblige à mettre le nom de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats, ne fait pas mention de typographie.

16h35

Cette Monégasque, croisée au marché de la Condamine, a quant à elle voté "blanc".

Elle explique son choix: "Je voulais ne pas voter mais, éthiquement, cela me gênait. Mon père m’a élevé en m’apprenant que des gens s’étaient battus et étaient morts pour le droit de vote. Du coup, je voterai blanc car la démagogie générale et le manque de nouveautés me dérangent. D’un côté, on a Brigitte Boccone-Pagès, qui prend la place de Stéphane Valeri et n’est pas maîtresse de ses propres idées. De l’autre, j’ai eu l’espoir d’un souffle nouveau quand la seconde liste est arrivée, mais on ne peut pas parler de "nouvelles idées" avec des candidats de 60-70 ans de moyenne d’âge. Le fait qu’ils rajoutent deux colistiers avec Photoshop sur l’affiche de campagne, cela donne un côté dernière minute très amateur."





17h00

Le taux de participation s’élève à 49,22%, soit 3.738 votants sur 7.594 électeurs inscrits. Il reste deux heures aux électeurs pour voter.





19h00

Les portes de l’espace Léo-Ferré ferment et le bureau de vote passe en configuration dépouillement. Un homme et une femme, arrivés sur le gong, ne sont pas autorisés à rentrer par les agents communaux. Cette dernière, de dépit, déchire sa carte d’électrice. La tente dressée sur le parvis est, quant à elle, démontée en raison d’une alerte vent. Le taux de participation final est chiffré à 57,26%, soit 4.348 votants.





20h39

Après avoir vidé l’urne de ses milliers d’enveloppes, celles-ci sont réparties entre les 22 tables de dépouillement.





20h54

Le maire et président du bureau de vote, Georges Marsan, donne le top départ pour l’ouverture des enveloppes. Les assesseurs extraient les bulletins et démarrent le tri. À première vue, le panachage n’est pas négligeable. Le dépouillement devait se poursuivre jusqu’à tard dans la nuit. "Vers 1 heure du matin", estime Georges Marsan.





22h42

Selon quelques indiscrétions, les bulletins blancs et nuls sont nombreux. "Du jamais vu", murmure-t-on.

Ce n'est qu'à 23h23 que la table de dépouillement numéro 13 livre les premiers résultats. Photo Jean-François Ottonello.

22h55

Cela se confirme alors que le dépouillement se poursuit aux 22 tables. Aucun n’a encore rendu sa copie, la faute à un taux de panachage des listes supérieur à la moyenne.





23h23

Les résultats de la première table, la numéro 13 (ça ne s’invente pas), tombent. Avantage L’Union.





23h33

Les résultats de la troisième table tombent. Et quelques paupières aussi...





00h20

15 tables sont dépouillées: 49265 voix pour L’Union, 5452 voix pour NIM.





00h30

À l’heure où nous bouclons, 5 tables restent à dépouiller. NIM flirte avec les 10%. Jean-Charles Tonelli est en tête sur cette liste.

1h00

Les résultats définitifs tombent. L'Union rafle 24 sièges sur 24. Carton plein.