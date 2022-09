Ce que propose vraiment Giorgia Meloni à la tête de la coalition d'extrême droite gagnante des élections en Italie

UE, immigration, politique familiale ou énergétique: voici les principaux points du programme de la coalition entre l'extrême droite et la droite italiennes, vainqueure des législatives de dimanche. Ces points sont listés dans l'accord électoral signé entre deux formations d'extrême droite, Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni et la Ligue de Matteo Salvini, et le parti conservateur Forza Italia de Silvio Berlusconi.

Europe

Pleine adhésion au processus d'intégration européenne, avec la perspective d'une Union européenne plus politique et moins bureaucratique.

Révision des règles du Pacte de stabilité et de la gouvernance économique.

Défense et promotion des racines et identité historiques et culturelles judéo-chrétiennes de l'Europe.

"L'Europe doit s'occuper des grands domaines dont elle ne s'occupe pas, la politique extérieure par exemple, et ensuite le principe de subsidiarité fait qu'elle laisse aux nations les champs plus proches des citoyens, et donc Bruxelles ne s'occupe pas de ce que Rome ou Madrid peut faire mieux qu'elle".

(Entretien à La Stampa, juillet 2021)

"En Europe, ils sont tous inquiets de voir Meloni au gouvernement, mais ils disent ce qui va se passer? Je vous le dis ce qui va se passer, la fête est finie, l'Italie va commencer à défendre ses intérêts nationaux comme le font les autres, et après on cherche des solutions communes". (Discours de campagne à Milan, septembre 2022)

Politique étrangère

Respect des engagements pris dans le cadre de l'Alliance atlantique.

Soutien à l'Ukraine face à l'invasion russe et soutien à toute initiative diplomatique pour trouver une solution au conflit.

Économie et social

Pleine utilisation des ressources du plan de relance, en comblant les retards actuels de mise en œuvre.

Accord avec la Commission européenne, comme prévu par les règlements européens, pour une révision du plan de relance en fonction des conditions, des nécessités et des priorités nouvelles.

Réduction de la pression fiscale pour les familles, les entreprises et les travailleurs indépendants.

Suppression du revenu universel minimum.

Revalorisation des minima retraite, sociaux et invalidité

Institutions

Élection du président de la République au suffrage universel direct.

Poursuite du parcours engagé pour la reconnaissance des autonomies régionales, en garantissant les mécanismes de péréquation.

Familles

"On parle maintenant de supprimer la mention 'père' et 'mère' sur les documents officiels. Parce que la famille est un ennemi, l'identité nationale est un ennemi, l'identité de genre est un ennemi. Pour eux, tout ce qui définit une personne est un ennemi. C'est le jeu de la pensée unique: ils doivent supprimer tout ce que nous sommes, parce que quand nous n'aurons plus d'identité, quand nous n'aurons plus de racines, nous serons privés de conscience et incapables de défendre nos droits. C'est leur jeu. Ils veulent que nous soyons le parent 1, le parent 2, le genre LGBT, les citoyens X, des codes. Mais nous, nous ne sommes pas des codes, nous sommes des personnes et nous défendrons notre identité. Je suis Giorgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis chrétienne". (Discours devant ses militants à Rome, octobre 2019)

Plan de soutien à la natalité qui prévoit des crèches gratuites, crèches dans les entreprises, ludothèques.

Réduction de la TVA sur les produits et services pour la petite enfance.

Introduction progressive du quotient familial.

Sécurité, immigration

"Si vous vous sentez offensés par le crucifix, ce n'est pas ici que vous devez vivre. Le monde est vaste et il est plein de nations islamiques où vous ne trouverez pas un crucifix parce que les chrétiens y sont persécutés et les églises y sont rasées. Mais ici nous défendrons ces symboles, ces églises et nous défendrons notre identité. Nous défendrons Dieu, la patrie et la famille, faites-vous une raison. Nous nous battrons contre l'islamisation de l'Europe, parce que nous n'avons aucune intention de devenir un continent musulman". (Discours devant ses militants à Rome, octobre 2019)

Lutte contre toute forme d'antisémitisme et d'intégrisme islamique.

Lutte contre l'immigration irrégulière et gestion ordonnée des flux légaux de l'immigration.

Favoriser l'inclusion sociale et au travail des immigrés réguliers.

Défense des frontières nationales et européennes.

Blocage des bateaux pour empêcher, en accord avec les autorités nord-africaines, la traite des êtres humains.

Création de hot-spot sur les territoires extra-européens, gérés par l'Union européenne, pour examiner les demandes d'asile.

Énergie et environnement