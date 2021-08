On a des nouvelles de la princesse Charlène, bloquée en Afrique du Sud depuis mars

Depuis le début de son long séjour en Afrique du Sud, la princesse Charlène a été sensibilisée au fléau du braconnage des rhinocéros. Les cornes des animaux étant sciées pour en faire commerce, laissant des bêtes mutilées et meurtries.

Le pays fait face en effet à une flambée de violence après l’incarcération de l’ancien président, Jacob Zuma pour "outrage à la justice" sur fond de corruption pendant ses mandats. L’ancien chef d’État a d’ailleurs dû être hospitalisé et son procès vient d’être reporté.

Début juin, le prince Albert II et ses jumeaux le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella avaient rendu visite à la princesse Charlène en Afrique du Sud. Ils devraient possiblement s’y rendre à nouveau au cours du mois d’août mais la situation politique sur place demeure tendue.

"J’ai très hâte de voir mes enfants. C’est la plus longue période que j’ai passée loin d’Europe sans les voir, je suis triste de ne pas pouvoir être avec eux cet été mais je leur parle tous les jours en FaceTime", a-t-elle expliqué à la journaliste Mandy Wiener de la radio sud-africaine 702.

Ces derniers jours, auprès de médias sud-africains, la princesse Charlène a fait savoir qu’elle devrait subir dans les prochains jours une nouvelle intervention chirurgicale dans les prochains jours et demeurer ensuite dans le pays jusqu’en octobre pour une complète guérison.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, la princesse a lancé un appel au peuple sud-Africain pour s’élever contre les attaques commises envers les rhinocéros.

Évoquant une expérience "traumatisante" quand elle s’est rendue au contact d’équipes apportant leur soutien à ces animaux brutalisés.

"Les cornes de rhinocéros ne sont pas des objets cool. Nous devons nous élever pour mettre fin au braconnage des animaux sauvages", prévient la princesse Charlène dans sa vidéo.

Proposant un appel aux dons pour soutenir ces équipes protectrices d’animaux sauvages via la plateforme Chasing Zero Africa. Et offrant aussi la possibilité aux donateurs de gagner deux places pour le Grand Prix de Monaco en 2022.