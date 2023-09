La nouvelle chaîne publique nationale TV Monaco officiellement lancée par le prince Albert II

Si vous résidez en Principauté, vous étiez peut-être ce vendredi soir sur la première chaîne du service universel ou bien sur la 9 via une box internet Monaco Telecom.

Car à 19h22 – avec quelques minutes de retard – TV Monaco a officiellement plongé dans une autre dimension. Devenant la première chaîne publique nationale monégasque et adhérant ainsi au réseau de TV5 Monde, une première pour un pays depuis 1988 et le Canada et le Québec.

Au terme de près de deux ans de labeur, c’est le prince Albert II qui a lancé les festivités. De la régie et accompagné de la princesse Charlène – qui a souhaité "bonne chance" à TV Monaco –, le Souverain a officiellement donné le départ de la chaîne en actionnant une manette après un bref discours.

"Le lancement d’une chaîne, c’est toujours un moment très important. Mon père avait lancé TV Monte-Carlo en 1954 donc c’est pour moi une grande fierté, une grande joie et émotion d’être là pour lancer cette belle aventure qui va faire rayonner la Principauté à travers le monde." Avant de rejoindre le plateau, toujours en direct.

Une chaîne indépendante des pouvoirs politiques et économiques

La chaîne publique et internationale a pris l’antenne ce vendredi. Photo Eric Mathon/Palais princier.

Le prince s’est notamment attardé sur les thèmes qui feront l’identité de la chaîne: l’art de vivre, le sport et l’actualité mais aussi et surtout l’environnement. "C’est une priorité pour la Principauté mais elle doit être perçue comme telle à l’étranger."

Puis, après un court reportage présentant la chaîne et sa rédaction dans les grandes lignes, c’était au tour du ministre d’État Pierre Dartout, de Salim Zeghdar, directeur général de TV Monaco, et d’Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, de prendre place sur le plateau tout neuf (lire ci-dessous) de la chaîne.

Le ministre d’État a d’abord affiché ses ambitions pour que la chaîne soit un moyen de faire rayonner la Principauté. "Nous avons une croyance et une foi pour que cette télévision réussisse et qu’elle soit un outil très important pour Monaco."

Le président de la chaîne francophone depuis 2013 a lui rappelé l’une des conditions sine qua non du partenariat avec TV Monaco: une ligne éditoriale indépendante.

"La Principauté se dote à nouveau d’une chaîne de télévision avec un statut de service public. Il fallait qu’elle soit indépendante à la fois des pouvoirs politiques et économiques."

De l’adhésion à TV5 à la création de la chaîne

De son côté, Salim Zeghdar, qui devrait laisser son fauteuil de directeur général à Nathalie Biancolli après sa nomination au poste d’administrateur des Biens du prince Albert II, a souligné la spécificité de la naissance du partenariat entre la chaîne monégasque et le réseau TV5.

"On l’a fait un petit peu à l’envers puisqu’habituellement, les pays qui veulent adhérer à TV5 Monde ont une chaîne de télévision nationale, adhèrent, et la TV est lancée. Nous, on a adhéré sans avoir de chaîne et on s’est ensuite donné deux années pour la lancer."

24 mois de travaux intenses qui se sont accélérés dès janvier et qui ont donné lieu à un siège de 1.300m2 à Fontvieille – en lieu et place d’une ancienne cantine d’entreprise – et à une rédaction d’une trentaine de journalistes dont une dizaine de pigistes, sans compter sur le renfort des équipes de TV5 Monde. Il ne reste plus qu’à…

Le nouveau plateau télévisé de TV Monaco, avec une table en forme de méduse. Photo Jean-François Ottonello.