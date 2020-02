Yasmina Khadra, Eric Naulleau, Antoine Leiris... Les auteurs invités au 9e salon du livre de Monaco

De haut en bas et de gauche à droite: en 2019, le journaliste et écrivain Patrick Poivre d’Arvor avait été un des invités d’honneur de la huitième édition. Cette année, l’évènement accueille, notamment, l’artiste Patrick Moya et le journaliste Eric Naulleau. Photo archives Jean-François Ottonello et François Baille