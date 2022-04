Plus de 160 auteurs sont attendus pour le 11e Salon du livre de Monaco

C’est un arbre verdoyant qui prend la pose sur l’affiche. Comme pour montrer en ce printemps 2022, que le salon du livre de Monaco a bien grandi. Pour sa onzième édition, ce week-end, 16 et 17 avril, la manifestation prend ses quartiers au Grimaldi Forum. Un espace qui abritera la centaine d’auteurs attendue tout le week-end. Précisément 161 avec les ajouts et annulations de dernière minute.

L’équipe des Rencontres littéraires Fabian Boisson, qui a fait naître et organise la manifestation depuis plus d’une décennie, rassemble pour ce onzième rendez-vous, quelques belles têtes d’affiche. Parmi les auteurs best-seller : David Foenkinos, Pierre Assouline, Yasmina Khadra ou Bernard Werber occuperont l’espace VIP.

Mélange des genres

À leurs côtés, plusieurs invités dans différents genres présenteront leurs productions. Il sera question de cinéma avec l’actrice Anne Parillaud qui signe un roman ou la biographe Clara Laurent qui a consacré son dernier projet à la comédienne Josiane Balasko. De mode avec Marie Ottavi, auteur d’une riche biographie sur Karl Lagerfeld et Sylvana Lorenz, qui raconté sa collaboration sur plusieurs décennies avec Pierre Cardin. Le fils de Joséphine Baker, Brian Bouillon Baker, viendra parler de son livre de souvenirs sur sa mère.

Le deuxième tour des élections présidentielles en France pourra permettre de parler politique avec Gaël Tchakaloff qui a suivi le couple Macron pendant deux ans et en a livré un récit dans un livre paru il y a quelques mois. Ou encore le journaliste Éric Naulleau, ex-comparse d’Éric Zemmour à la télévision.

D’autres fidèles de la manifestation sont attendus: l’historien Georges Vigarello, la journaliste Christelle Crosnier, le pédopsychiatre Marcel Rufo, l’avocat Emmanuel Pierrat, la psychanalyste Caroline Weill…

Et tous les invités prendront part à des conférences et débats qui ponctueront les journées de samedi et dimanche pour échanger lors de cafés littéraires.

Parmi les nouveautés, l’espace au Grimaldi Forum permettra au salon de s’organiser par thématique : beaux livres, biographies, histoire, polar, politique, économie, romans, poésie, sociologie… et notamment une section pour les ouvrages en langue étrangère. Mais aussi des rayons inédits consacrés à la BD et au manga. Et un espace jeunesse complétera l’offre, pour permettre aux familles de trouver leur bonheur.