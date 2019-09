VIDÉOS. "Aurait-on pu la sauver?" Les premières réponses de la Justice après le meurtre de Salomé

Une information judiciaire avait été ouverte par le procureur de la République de Grasse du chef de "meurtre par concubin". Amin M., 26 ans, est soupçonné d'avoir battu à mort sa compagne après une dispute dans la nuit de vendredi à samedi. Son corps avait été retrouvé samedi midi sous un tas de détritus dans une impasse à Cagnes-sur-Mer.

Le procureur de la République de Grasse, Fabienne Atzori, a tenu une conférence de presse, ce mercredi matin, quatre jours après la découverte du corps sans vie de Salomé G., 21 ans, à Cagnes-sur-mer.

Ce drame épouvantable, considéré comme le 100e féminicide de l’année en France, a suscité une vague d’émotion et d’indignation.

Amin M., le petit ami de Salomé, a été mis en examen pour "meurtre par concubin" et placé en détention provisoire mercredi. Mais de nombreuses interrogations subsistent sur les circonstances du drame, les éventuels antécédents, l’intervention controversée. de la police et la réaction des témoins.

Entouré de ses adjoints et substituts, le procureur de Grasse a entrepris d’y répondre, avec prudence, en s’appuyant sur l’enquête de la brigade criminelle de la sûreté départementale. Voici plusieurs points à retenir.

Une alerte en plusieurs temps

"Amin, je te quitte". Telles sont les propos qu’aurait tenu Salomé G., au cours de la violente dispute qui a précédé le drame, selon les témoins. Malgré leurs appels répétés, l’alerte a manifestement eu du mal à passer dans un première temps. "Le premier appel n’a pas abouti, semble-t-il", explique le procureur Fabienne Atzori.

"Ensuite, il y a eu deux appels. Le premier à été interprété de manière un peu ambiguë. L’adresse évoquée pouvait faire référence à celle d’un précédent incident, pour lequel police secours avait été avisée, au cours duquel des voisins avaient signalé des hurlements. La mère de famille a donc rappelé pour préciser l’adresse. Et elle a décrit une scène qui glace l’a sang..."