Affaire des "Dossiers du Rocher": où en est l’enquête qui pollue Monaco depuis deux ans?

"En l’état, Claude Palmero ne parlera pas à la presse et il n’envisage pas d’écrire un livre car cela ne lui ressemblerait pas. En revanche, s’il devait être convoqué par un juge, il répondra évidemment à toutes les questions posées." Décrivant un homme meurtri par son éviction du Palais et au sortir d’un arrêt maladie, Me Marie-Alix Canu-Bernard, avocat au pénal de Claude Palmero, fait le point sur l’évolution de l’affaire dite des "Dossiers du Rocher".

Le 17 octobre 2021, la pénaliste Me Marie-Alix Canu-Bernard avait dégainé une première plainte contre X, à Monaco, pour violation du secret des correspondances, violation du secret professionnel et recel de ces informations, après la divulgation de mails piratés sur la messagerie de l’avocat Thierry Lacoste.

Au cœur des correspondances : Claude Palmero, Laurent Anselmi, Me Thierry Lacoste et Didier Linotte, respectivement anciens Administrateur des Biens du Palais, chef de Cabinet, avocat du prince Albert II et président du Tribunal Suprême.

"Ce ‘‘piratage informatique’’ d’un cabinet d’avocats, dont plusieurs des collaborateurs et associés travaillaient avec Monaco, a porté sur plusieurs millions de mails, dont à peine quelques dizaines ont été sélectionnées, diffusés et compilés sur le site anonyme des ‘‘Dossiers du Rocher’’, pour tenter de raconter une histoire qui n’existe pas", retrace l’avocate. "Le commanditaire de cette campagne illégale a voulu en faire une histoire sulfureuse, alors qu’il ne s’agit de rien d’autre que des personnalités publiques qui échangent dans le cadre de leurs missions respectives. Mieux encore, il n’existe dans ces mails, qui ne sont, je le rappelle ni codés ni suspects, pas le moindre comportement répréhensible."

"Cela s’est très curieusement calmé"



Depuis cette plainte initiale en octobre 2021, sept autres complémentaires ont garni le dossier pour des chefs de diffamation publique, harcèlement ou encore recel du secret de l’information. Autant de plaintes instruites en Principauté par les juges Franck Vouaux, Ludovic Leclerc et Morgan Raymond.

L’onde de choc a depuis éparpillé les recours de Paris à Marseille, et le motif des plaintes varié. En octobre 2022, Me Canu-Bernard a ainsi déposé plainte à Monaco, contre Jean Blanc, pour chantage sur une somme de 2,5 millions d’euros. En mars 2023, tombait une nouvelle plainte contre X pour faux et usages de faux, quelques mois après avoir déjà dû aller chercher auprès des banques la preuve que des extraits de compte publiés sur les ‘‘Dossiers du Rocher’’ étaient faux. Des actions si diverses que Me François-Henri Briard est venu épauler Maîtres Sur et Canu-Bernard sur l’aspect droit des sociétés.

Au sujet de ces publications "mensongères et anonymes, il faut noter que cela s’est très curieusement calmé ces derniers mois…", confie Me Canu-Bernard, qui défend toujours Claude Palmero en première ligne mais se contente d’un rôle de deuxième avocat pour les trois autres membres du "G4". Mais où en est l’enquête ?

"Des recoupements permettront d’avancer"

Me Marie-Alix Canu-Bernard défend Claude Palmero au pénal depuis 2021. DR.

"Concernant les nombreuses plaintes en cours à l’encontre du site diffamatoire des ‘‘Dossiers du Rocher’’, il est clair que les services de police ne sont pas arrivés à identifier le commanditaire de façon formelle, malgré les efforts significatifs qu’ils ont déployés. Les moyens impressionnants pour imaginer, construire, et déployer cette construction anonyme et nauséabonde en font une affaire hors normes. Cependant, par le biais des autres procédures dans lesquelles nous avons déposé plainte, il y aura vraisemblablement des recoupements qui permettront d’avancer dans le dossier initial et de dévoiler la vérité."

L’enquête ne serait donc pas dans une impasse selon Me Canu-Bernard, qui mise sur des techniques "à l’ancienne". Apparu en mai dernier dans l’émission "Complément d’enquête", Jean Blanc, dont le cabinet d’études avait dessiné un projet de 11 tours à l’Annonciade, a ainsi attaqué Claude Palmero en justice à Nice et Monaco pour réclamer 2,5 millions d’euros. Des dossiers toujours en instruction dont le camp Palmero espère voir émerger un lien direct avec le commanditaire des ‘‘Dossiers du Rocher’’.

Ce que l’avocate n’a pas vu venir, c’est l’éviction "brutale" de son client du Palais, là où les autres membres du "G4", silencieux, ont eu des sorties honorables. Les tentatives de conciliation se poursuivent avec le Palais, mais un audit mené après le départ de Claude Palmero laisse aussi planer la possibilité de plaintes venant de la Maison souveraine.