Bégonias, géraniums, kalanchoés... ce jeudi, la mairie de Monaco vous offre ses plantes

Dans le cadre des actions de la mairie de Monaco de Monaco en faveur de la lutte contre le gaspillage et dans le but de promouvoir l’économie circulaire, une démarche environnementale a vu le jour en octobre 2022 : le don de plantes.

Depuis, les végétaux plantés au parc Princesse-Antoinette lors de la saison précédente et qui doivent être déracinés vous sont gracieusement offerts par la mairie dans le but de leur apporter une nouvelle vie et d’agir en faveur du recyclage.

Une plante par personne



La prochaine session se tiendra ce jeudi 16 novembre à 12 h, devant la salle polyvalente A Fàbrica, en présence des jardiniers du parc qui distribueront environ 200 plantes de la saison estivale (bégonias, des dipladenias, des géraniums, des kalanchoés) et donneront des conseils et des astuces pour leur plantation.



Afin de satisfaire le plus grand nombre, la distribution est limitée à une plante par personne.