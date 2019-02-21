PHOTOS. Le nouveau quartier de luxe One Monte-Carlo inauguré ce vendredi après quatre ans de travaux

C’était le 12 janvier 2012, dans les salons de l’hôtel Hermitage. Pour la première fois, au cours d’une conférence de presse, Jean-Luc Biamonti, le président-delegué de la SBM dévoilait les ambitions de la société pour transformer le cœur de Monte-Carlo. Des croquis montrent alors à quoi devrait ressembler le nouveau complexe qui remplacera le Sporting d’hiver promis à la démolition.
Sept bâtiments de verres, dessinés par le cabinet Rogers Stirk Harbour + Partners, associé à Alexandre Giraldi, alignés dans l’angle de…
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