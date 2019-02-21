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      La Turbie pose les bases d’une liaison express avec Monaco
      Télécabines, funiculaire, VAL ? Avant de trancher, il faudra un parking de dissuasion près de l’autoroute avant de créer une liaison express La Turbie-Monaco.

      L’accès à Monaco fait La Turbie pose les bases d’une liaison express avec Monaco...

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      PHOTOS. Le nouveau quartier de luxe One Monte-Carlo inauguré ce vendredi après quatre ans de travaux

      PAR CÉDRIC VERANY Mis à jour le 21/02/2019 à 08:42 Publié le 21/02/2019 à 08:00
      Mis à jour le 21/02/2019 à 08:42 Publié le 21/02/2019 à 08:00
      Depuis le parvis du Casino, le nouveau visage du complexe se dévoile avant l’inauguration de vendredi.

      Depuis le parvis du Casino, le nouveau visage du complexe se dévoile avant l’inauguration de vendredi. Photo JFO

      PHOTOS. Le nouveau quartier de luxe One Monte-Carlo inauguré ce vendredi après quatre ans de travaux

      Par CÉDRIC VERANY Le 21/02 à 08h00 MàJ 21/02 à 08h42

      Après quatre années de chantier, le couple princier inaugurera ce vendredi le nouveau complexe qui borde la place du Casino, composé de boutiques et d’appartements de luxe. Une promenade sera également baptisée "Princesse Charlène"

      C’était le 12 janvier 2012, dans les salons de l’hôtel Hermitage. Pour la première fois, au cours d’une conférence de presse, Jean-Luc Biamonti, le président-delegué de la SBM dévoilait les ambitions de la société pour transformer le cœur de Monte-Carlo. Des croquis montrent alors à quoi devrait ressembler le nouveau complexe qui remplacera le Sporting d’hiver promis à la démolition.

      Sept bâtiments de verres, dessinés par le cabinet Rogers Stirk Harbour + Partners, associé à Alexandre Giraldi, alignés dans l’angle de…

      La suite du direct