LA RECETTE DU JOUR. Tartelettes aux fruits

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 20 min

LES INGRÉDIENTS

- 200 à 250 g de sucre,

- 250 g de noix de coco râpée plus 1 c.à s,

- 4 blancs d’œufs,

- 30 g de fleur de maïs Maïzena®,

- ½ ananas,

- 2 kiwis,

- 12 fraises,

- 4 abricots,

- 2 c.à s. de sucre en poudre,

- 1 citron vert.

RÉALISATION





Sortez la plaque du four et préchauffez le four à 180 °C (th. 6).



Montez les blancs en neige. Petit à petit, ajoutez le sucre et continuez à battre jusqu’à ce que l’ensemble soit brillant et bien ferme. Incorporez délicatement 250 g de noix de coco râpée et la fleur de maïs.



Sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé, versez la pâte de manière à former 4 ronds de 5 cm de diamètre chacun.



Enfournez à mi-hauteur et faites cuire 10 à 15 minutes, jusqu’à ce que la surface soit légèrement dorée.



Coupez les fruits de votre choix en morceaux, saupoudrez de sucre. Prélevez quelques zestes de citron. Pressez le citron sur les fruits et ajoutez les zestes. Réservez au frais. Au moment de servir, égouttez les fruits et réservez le jus.



Disposez chaque galette dans une assiette, déposez quelques fruits sur le dessus et saupoudrez de noix de coco.



Vous pouvez allonger le jus des fruits avec du thé glacé et le déguster avec la tarte exotique.