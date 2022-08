LA RECETTE DU JOUR. Salade fraîcheur, jambon cru et figues

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

LES INGRÉDIENTS





- Croûtons de pain rassis,

- 4 grandes tranches de jambon cru,

- 2 laitues romaines émincées,

- quelque dès de bleu,

- des figues,

- 2 c. à s. d’huile d’olive,

- 1 gousse d’ail écrasée,

- 1 c. à c. de moutard à l'ancienne,

- 1 c. à c. de vinaigre de vin blanc,

- poivre noir du moulin.





RÉALISATION