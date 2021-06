"Il faisait chaud, on ne s'entendait pas sur le terrain..." La réaction d'Antoine Griezmann après le nul des Bleus (1-1) en Hongrie

Juste après le match nul concédé sans gloire par les Bleus face à la Hongrie ce samedi après-midi à Budapest (1-1), le buteur français Antoine Griezmann a tenté d'expliquer la prestation poussive des Bleus.

"Il faisait chaud, on ne s'entendait pas sur le terrain (...) Tu vois que même face à la Hongrie c'est dur, donc il va falloir bien préparer le match contre le Portugal", a déclaré le joueur du FC Barcelone.

Au micro de BeIn Sport, "Grizou" n'a pas montré d'inquiétude pour la suite de la compétition: "On a le groupe, on a vu quand Ousmane (Dembélé) est rentré, il peut faire la différence. On sait qu'on a le banc pour créer la différence à tout moment pendant un match, et c'est derrière qu'il faut qu'on soit solides comme (contre) l'Allemagne, comme on l'a fait pendant le match sauf sur une petite erreur. Il va falloir continuer à apprendre, à vouloir travailler, et améliorer deux-trois trucs demain."

Pas plus que pour Karim Benzema, toujours muet depuis son retour en équipe de France: "C'est le quatrième match qu'on joue ensemble, il faut qu'on continue à travailler ça, à mettre en place, mais je sais qu'on a l'équipe pour y arriver. Et j'ai confiance en tout le groupe, en ceux qui ont commencé et ceux qui sont sur le banc."