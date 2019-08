C'est officiel, Tiémoué Bakayoko revient à l'AS Monaco en prêt avec option d'achat

Un retour en Principauté pour l'international français de 25 ans puisqu'il avait quitté le club il y a deux ans.

Formé à Rennes où il fait ses débuts en Ligue 1 en 2013, Tiemoué Bakayoko marque les esprits sous les couleurs de l’AS Monaco en réalisant une excellente saison 2016/2017 sur le plan individuel (plus de 50 matches) et historique pour le club qui remporte son 8e titre de Champion de France 2017 et dispute la demi-finale d’UEFA Champions League après un parcours remarqué.