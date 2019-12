Solidarité intempéries: une cagnotte pour soutenir la Protection civile 06

Durant ces deux week-ends où les intempéries ont terriblement touchés les département du Var et des Alpes-Maritimes, les équipes rédactionnelles de Nice-Matin et Var-Matin se sont déployées sur le terrain pour informer les citoyens au fil des événements. Au-delà de sa mission d'information, le Groupe Nice-matin s'engage aux côtés des sinistrés et des secours.

UNE CAGNOTTE EN LIGNE

"Intempéries - Aidons la Protection civile 06" est la cagnotte en ligne créée sur la plateforme GoFundMe au profit de ces hommes et femmes qui ont travaillé sans relâche durant les intempéries pour secourir la population. La Protection civile est une association de bénévoles qui ne bénéficie pas de financement public. Elle compte neuf antennes locales réparties entre Grasse et Menton, en passant par Cannes. A chaque crise majeure (météo, attentat), ses bénévoles sont présents auprès de la population. La Protection civile avait d’ailleurs été récompensée pour sa bravoure lors de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice.

Ces derniers jours, sur le théâtre des inondations, la Protection civile a mis en place des centres d'hébergement d'urgence pour les sinistrés ou les évacués, des missions de pompage et de nettoyage, d’assistance aux usagers de la route ou du rail. A chaque vigilance météo, les Azuréens peuvent compter sur les bénévoles de la Protection civile pour leur venir en aide. Leur matériel de soutien aux populations a été très sollicité ces derniers jours et l’association manque cruellement de moto pompes, pour répondre à toutes les demandes. La répétition des événements climatiques, chaque année, montre l’urgence de s’organiser et de se structurer pour répondre aux plus vites aux cas de détresse actuels et à venir.

L'objectif est d'atteindre 5000€ de dons. Alors, n'hésitez pas à contribuer, soutenir, participer à l'élan de solidarité!

Dans le Var, Var-Matin a également lancé une cagnotte pour soutenir les agriculteurs durement touchés par les intempéries.

UN GROUPE D'ENTRAIDE

En tant qu'acteur du territoire, Nice-Matin s'engage pour participer à la mise en relation de toutes les bonnes volontés, que ce soit pour aider au déblaiement des habitations sinistrées, nettoyer des plages, des caves, accueillir des gens chez soi, offrir un repas, des vêtements ou juste du réconfort.

Les Varois et les Azuréens ont déjà commencé à échanger au sein du groupe Solidarité intempéries Nice-Matin & Var-Matin pour proposer leur aide. N'hésitez pas à contribuer, que vous soyez du côté des sinistrés ou en capacité d'aider quelqu'un.