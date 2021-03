Covid-19: revivez la conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran

Ce jeudi 4 mars, Jean Castex et Olivier Véran ont, une nouvelle fois, fait face à la presse, pour faire le point sur la situation sanitaire relativement dégradée en France et les mesures mises en place pour lutter contre la propagation du virus.

Durant toute la semaine, des concertations ont eu lieu avec les élus locaux des vingt départements particulièrement surveillés par les autorités en raison de la hausse rapide de certains indicateurs. Une hausse qui a déjà nécessité des mesures locales, comme ici, dans les Alpes-Maritimes ou encore dans l'agglomération de Dunkerque. Une réunion d'arbitrage a encore eu lieu ce jeudi matin à Matignon sur ces questions car l'heure est désormais aux mesures locales et non plus nationales.

Des restrictions vont être appliquées dans ces départements, au cas par cas. Le but est de viser en particulier les lieux de brassage, avec possiblement de nouvelles jauges pour les commerces dans certains cas. Selon l'entourage du Premier ministre, Jean Castex reviendra aussi sur les leviers pour accélérer le déploiement du vaccin AstraZeneca, alors que des doses restent en stock.

