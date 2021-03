Confinement dans les Alpes-Maritimes: "les mesures ont été prises pour 4 semaines", assure Gabriel Attal à Nice-Matin

Oui, mais non, et puis on verra... La semaine dernière Christian Estrosi avait annoncé avoir eu l'assurance de Jean Castex, sur un possible déconfinement si le département passait sous la barre des 400 en taux d'incidence. Une possibilité balayée par les services du Premier ministre le lendemain de cette annonce.

Ce mardi le maire de Nice a expliqué avoir convenu "de faire un point d'étape en milieu de semaine" avec Jean Castex. Relevant d’ailleurs que Matignon, dans ses déclarations, n’exclut pas de manière catégorique la "possibilité" d’un déconfinement anticipé.

Les mesures annoncées la semaine dernière l'ont été pour quatre semaines

Interrogé par Nice-Matin, Gabriel Attal a déclaré "entendre" la demande du maire.

Selon le porte-parole du gouvernement, elle "correspond à une lassitude vis-à-vis des mesures de restrictions dans les Alpes-Maritimes". "Un département qui a fait des efforts très en avance et ceux-ci ont payé même si le niveau de saturation des réanimations reste très fort. Il y a une envie que ces efforts soient récompensés", a-t-il déclaré.

Mais l'allègement des mesures voire la levée du confinement demandé par Christian Estrosi, ne sont pour l'heure, pas à l'ordre du jour.

"Les mesures annoncées la semaine dernière l'ont été pour quatre semaines. Évidemment, nous n'excluons jamais rien par principe. On ne peut pas dire que l'on territorialise sans regarder chaque situation, au cas par cas. Mais le principe est de dire que ces mesures sont valables quatre semaines", a expliqué le porte-parole du gouvernement.