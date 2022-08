L'équipe monégasque d'équitation réalise un exploit historique en Suisse

La Fédération équestre de la Principauté de Monaco peut tirer un grand coup de chapeau à ses jeunes cavalières. Le trio composé de Kristina Klebanova, Anastasia Nielsen et Eva Rey a tout simplement réussi la prouesse de monter sur la deuxième marche du podium à l’occasion de la Coupe des nations de Zurich réunissant les meilleures sélections mondiales.

Au sein de cette catégorie junior (15-18 ans), les Monégasques ont bousculé des montagnes pour finir derrière la Suisse et juste devant la France, nations fortes de cette discipline. Le tout avec seulement trois concurrentes dans l’équipe, contre quatre chez leurs adversaires. Tout simplement parce qu’à Monaco, il n’y a pas les mêmes moyens que du côté des gros mastodontes. Peu importe, les pensionnaires du Rocher se sont surpassées, et sont allées au bout de leur rêve, en décrochant cette seconde place. Une grande première dans l’histoire de l’équitation monégasque.

Un fort potentiel

Dans cette compétition par équipe, le système de points est simple puisqu’il faut terminer avec le moins d’unités au compteur. Le but étant de faire tomber le moins d’obstacles possible avec les chevaux. La Suisse a fini avec 20 points, tandis que Monaco et la France se sont retrouvés à égalité avec 24 points. Dès lors, le chrono entre en compte. Et ce sont bel et bien les protégées de Renata Fuchs qui ont tiré leur épingle du jeu, en se montrant les plus rapides.

Avec ce résultat, Monaco se qualifie automatiquement pour la grande finale de la Coupe des nations qui aura lieu à Kronenberg aux Pays-Bas du 21 au 25 septembre prochain. Reste à savoir s’il sera toutefois réalisable de s’y rendre, au vu de l’organisation que cela demande. Une chose est sûre, il y a du talent et un réel potentiel au sein de cette formation. En atteste, les résultats obtenus lors du Grand Prix Junior le lendemain. Sur 60 concurrentes au départ, il fallait faire un sans-faute pour poursuivre l’aventure. 9 ont eu ce privilège et Monaco a été le seul pays réussissant à qualifier l’intégralité de ses représentantes.