La jeune cavalière monégasque Laura Gramaglia en route vers le championnat du monde

La jeune cavalière du Team EFG Monaco Laura Gramaglia - déjà podium (2e place) à Lignières sur CEI (Course d’Endurance Internationale 2 étoiles sur 2 x 73 km) et top 10 (6e place) à Montcuq sur CEI 200 km - devait impérativement se qualifier sur une ultime CEI 120 km afin de pouvoir participer au championnat du monde des jeunes cavaliers de moins de 21 ans qui se déroulera le 2 septembre 2023.

Récemment opérée du genou, Laura Gramaglia avait pour prescription médicale, une reprise légère de l’équitation début juin.

Volonté et détermination

Comme la date butoir des qualifications pour le championnat de monde étant prévue le 17 juillet 2023, devant la volonté et l’insistance de Laura Gramaglia à ne pas louper ce gros rendez-vous, le manager du Team EFG Monaco Henry-David Guedj n’eut d’autres choix que d’aligner le couple Laura Gramaglia et Raya de Galonne sur la CEI 120 km de Barre-des-Cévennes le vendredi 7 juillet.

Course réputée difficile qui ne pardonne aucunes erreurs, elle est physiquement et techniquement exigeante pour les cavaliers comme pour leurs montures.

Le corps de Laura dans son intégralité a été mis à rude épreuve durant toute cette course et c’est grâce à sa volonté et à sa détermination qu’elle franchit la ligne d’arrivée absolument exténuée mais dans le top 10.

Le niveau de cette course était exceptionnellement relevé avec, entre autres, la présence de plusieurs leaders de l’équipe de France, dernièrement auréolée du titre de champion du monde 2023. Malgré cela, notre cavalière monégasque réalise l’exploit de se classer à la 9e place devançant la championne du Monde 2021 des moins de 21 ans, ainsi que le champion de France mais aussi d’autres cavaliers venus de Chine et d’Espagne ainsi que des Français victorieux en international ** et ***.

Un podium pour Marie Roung

Le lendemain, Henry-David Guedj avait prévu de lancer une jeune cavalière (14 ans) Marie Roung sur sa première course d’endurance équestre. Cavalière du Team EFG Monaco depuis un peu plus d’un an, c’est sur Bahidja Al Mounira qu’elle va parcourir avec sérieux et application les 20 km de sa course.

Fatiguée à l’arrivée mais heureuse d’avoir rentré sa course, elle a pu apprécier la beauté des paysages dont le tracé aura été une succession de passages en forêt, en montagne, dans de vastes prairies mais aussi des traversées de gués et de village. En prime pour Marie Roung, un Podium (2e place - résultat visible sur Mindari) sur sa première course CEN 20 km (Préparatoire).

Prochain rendez-vous en août

Team EFG Monaco se réjouit du niveau affiché par ses cavalières et ses chevaux, avec une Laura Gramaglia à nouveau qualifiée pour représenter la Principauté de Monaco au Championnat du Monde et une Marie Roung qui rentre dans le monde des compétitions de la meilleure des manières.

Prochain rendez-vous important le 12 août pour Laura Gramaglia où elle concourra à Gréoux les Bains pour qualifier sa nouvelle jument Houral des Magettes pour le Championnat de France des jeunes chevaux de 6 ans d’Uzès (octobre 2023).