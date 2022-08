La cavalière monégasque Laura Gramaglia décroche l'argent dans un grand concours d'endurance

Lors du grand meeting d’endurance équestre de Jullianges (Haute-Loire), plus de 396 cavaliers venus de par le monde se sont affrontés sur des courses nationales et internationales. Plus de 24 nations étaient représentées par le fleuron de leur cavalerie - dont Monaco.

Pour l’international de Jullianges, Team EFG Monaco avait fait le choix de confier à Laura Gramaglia (cavalière de 18 ans) la jument Khalina de Lafayette (pur sang arabe de 11 ans - propriétaire Isabelle Beaujean).

Ce cheval délicat mais avec de nombreuses qualités, et à ce jour uniquement valorisé à haut niveau par Henry-David Guedj (ensemble podium en CEI***), a été pour l’occasion associé à Laura Gramaglia dans la CEI** sur 146 km (Course d’endurance internationale 2 étoiles sur 2 jours) de Jullianges pour permettre à la jeune cavalière monégasque de se qualifier avec un deuxième cheval pour le championnat d’Europe des jeunes cavaliers (moins de 21 ans) à Vic en Espagne le 30 septembre 2022. Son coach, Henry-David Guedj, sur Bahidja Al Mounira (une autre jument du Team) avait été prévu pour l’accompagner sur cette course.

Devant de prestigieux athlètes

Sur les 73 km du premier jour, les deux couples ont parfaitement collaboré durant une grande partie de la journée avant que Bahidja soit éliminée pour boiterie et que Henry-David Guedj soit contraint à laisser Laura Gramaglia continuer la course seule face à la concurrence.

Le lendemain, au départ de cette deuxième journée, la cavalière de la Principauté avait parfaitement intégré le fonctionnement de sa monture et c’est avec aisance que le couple a avalé les 73 derniers kilomètres de course.

L’excellente gestion de Laura Gramaglia et les qualités de Khalina de Lafayette ont fait la différence puisqu’ils se sont emparés avec brio de la 2e place du podium, devançant de prestigieux athlètes dont la cavalière belge médaillée de bronze au dernier championnat du monde 2021 (moins de 21 ans).

Prochain gros rendez-vous fin septembre à l’occasion du championnat d’Europe où toute l’équipe sera mobilisée autour de Laura Gramaglia pour faire briller la Principauté de Monaco.