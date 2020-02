Uma Thurman remet un award au prince Albert II à Hollywood

C’est la saison des prix et des trophées à Hollywood. Mais dans la Mecque du 7e Art, on ne se soucie pas seulement de cinéma. Et la préservation de l’environnement est souvent au cœur des actions dans cette pépite de la Californie, région régulièrement victime des variations climatiques.

En déplacement aux États-Unis la semaine dernière, le prince Albert II a justement assisté au gala Hollywood for the Global Ocean, une soirée qui se tenait dans un domaine privé de Beverly Hills. Domaine où s’étaient réunis 250 philanthropes souhaitant s’engager pour la préservation de l’océan en général, et dans le soutien des actions de la Fondation prince Albert II en particulier.

Une référence pour la préservation de l'environnement

Au cours de la soirée qui comptait sur la présence de quelques icônes du cinéma comme Sharon Stone ou Uma Thurman, le prince Albert II a reçu un Lifetime Achievement Award en reconnaissance de son engagement en faveur de la préservation de l’océan, de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique.

"En tant que chef d'État, vous avez engagé votre pays dans cette voie. La Fondation Prince Albert II de Monaco, que vous avez créée en 2006, est également considérée dans le monde entier comme une référence pour la préservation de l'environnement. Votre vie, votre nom et vos actions font partie intégrante du combat pour l'environnement", a rappelé l’actrice Uma Thurman en remettant son trophée au prince.

Rendez-vous à Monaco le 24 septembre

"Je suis profondément honoré de recevoir ce prix et d'être accueilli à cet événement exceptionnel. Cette détermination à agir et l'ambition de changer le monde avec connaissance et intelligence sont les atouts les plus précieux dont nous disposons aujourd'hui", a répondu le souverain.

Au cours de la soirée, Sharon Stone a également prix la parole pour présenter le Grand Earth Pledge, un comité qui réunit de grands philanthropes désireux d’agir aux côtés du souverain. Notamment pour lever des fonds, comme ce sera le cas, le 24 septembre prochain en Principauté, pour une nouvelle édition du Monte-Carlo Gala for the Global Ocean.