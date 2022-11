Monaco organise une grande collecte de sous-vêtements dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets

En effet, le thème proposé pour l’édition de cette année est: "Textiles circulaires et durables" sous le slogan "Les déchets, c’est démodé!".

Afin de sensibiliser à l’impact environnemental causé par les procédés de production et de distribution de l'industrie du textile ainsi que le phénomène de "fast fashion" et l’incinération des tissus, la Direction de l’Environnement a installé un container dans la galerie commerciale de Fontvieille, qui permettra à tout un chacun de déposer les sous-vêtements propres (culottes, chaussettes, caleçons, soutien-gorge etc.) dont il ne voudrait plus afin qu’ils soient réutilisés selon l’état, transformés ou recyclés.

Le container est situé à l’entrée de la galerie commerciale jusqu’au 25 novembre et sera déplacé sur la Promenade Honoré II (face à la Maison des Associations – Casa d’i Soci), le 26 novembre, à l’occasion de la journée du textile durable.