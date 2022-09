Maisons fissurées par la sécheresse: habitez-vous une zone à risques et que faire si c'est le cas?

C'est quoi le problème? Manque de pluie, de neige, très fortes chaleurs... Le Var et les Alpes-Maritimes viennent respectivement de vivre leur deuxième et première année hydrologique la plus sèche. Une sécheresse qui peut menacer la structure des habitations, surtout si elles sont construites sur des sols argileux. On appelle cela la sécheresse géotechnique. "Les sols argileux ont cette propriété de voir leur volume varier en fonction de leur taux d’humidité. Quand ils sont saturés en eau, ils gonflent. En période de sécheresse, dans la phase où ces sols perdent leur eau, leur volume diminue. Cela se traduit sous nos pieds par des tassements, c’est-à-dire par un mouvement vertical du sol. Sous une maison individuelle, ces mouvements, de l'ordre de quelques millimètres, vont la faire travailler, bouger. Selon leur intensité, ils peuvent provoquer des dégâts. Quelques millimètres suffisent parfois à endommager une maison", explique Sébastien Gourdier, géotechnicien spécialiste du retrait/gonflement des sols argileux au sein du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), le service public français qui gère les sols. Quelles habitations sont concernées? "C’est un phénomène qui ne touche quasi exclusivement que les maisons, car ce sont des structures légères avec des fondations peu profondes généralement situées entre 60 et 80 cm de profondeur). Or, les effets de la sécheresse ont un impact essentiellement dans le premier mètre du sous-sol, idem pour le prélèvement de l’eau par les racines des végétaux plantés à proximité des maisons. C’est la frange qui subit le plus les pertes d’humidité et les variations de volume", précise le spécialiste du BRGM. Structures plus massives avec des fondations plus profondes et des sous-sols aménagés, les immeubles sont nettement moins, voire pas du tout, concernés par ce type de mouvement de terrain. De quels dégâts parle-t-on? "Souvent, ce sont des fissures, généralement en diagonale, qu’on voit sur les façades extérieures. Elles touchent la maçonnerie, au niveau des angles des maisons. Cela peut aussi concerner les points de faiblesse comme les portes et les fenêtres. Dans les habitations endommagées, les gens nous disent: 'j’ai du mal à ouvrir telle fenêtre', ou bien 'cette porte ne ferme plus très bien'", détaille le spécialiste du BRGM.

Les maisons situées sur des sols argileux peuvent présenter des fissures après un épisode de sécheresse. Photo Istock .

Quand surviennent les fissures? Le mouvement commence dès le début de la période de sécheresse. Quand celle-ci est un peu longue et prononcée, l'eau contenue dans les sols va s’évaporer, les végétaux à proximité de la maison vont aussi prélever de l’eau… "Lors d’une année normale, ce phénomène arrive tout le temps mais comme les sols sont réhumidifiés par la pluie, les prélèvements d’eau sont moins importants et cela passe donc inaperçu. Mais en année très sèche, avec des épisodes de sécheresse longs, de fortes températures, les déplacements commencent et s’accumulent. Les premiers déplacements vont être encaissés sans souci par la maison. Les dommages apparaîtront plutôt en fin d’été ou courant septembre", explique Sébastien Gourdier. Comment savoir si ma maison est concernée ? Le Bureau de recherches géologiques et minières a effectué une cartographie très fine des sols argileux en France. Sur le portail Géorisques, une carte interactive permet de savoir si les sous-sols d’une habitation sont concernés, en rentrant son adresse et en sélectionnant à l’aide du pictogramme en haut à gauche de la carte la couche "argiles". Si la carte interactive ci-dessous ne s'affiche pas, cliquez ici.

Comment effectuer une recherche dans la carte interactive des sols argileux