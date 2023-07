Les premières images impressionnantes de l'incendie qui sévit entre Cagnes-sur-mer et Villeneuve-Loubet

Un violent incendie s'est déclaré entre Cagnes-sur-Mer et Villeneuve Loubet, au niveau du Domaine du Loup. L'autoroute A8 est désormais fermée à la hauteur de Saint-Laurent-du-Var et la circulation des trains est interrompue entre Nice et Antibes dans les deux sens.