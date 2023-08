Les golfs des Alpes-Maritimes ont-ils le droit d'arroser leurs parcours pendant les restrictions d'eau?

Question de François Les golfs ont-ils le droit d'arroser leurs parcours pendant les restrictions d'eau?

Bonjour Richard et merci pour votre question,

Le département des Alpes-Maritimes est en alerte sécheresse depuis le vendredi 10 mars et jusqu'au 30 avril 2023. Il s'agit du premier stade de restriction d'eau. Si la situation venait à se dégrader, le département pourrait passer en alerte renforcée, voire atteindre le seuil de crise.

Pour le niveau d’alerte, il est seulement interdit d’arroser les terrains de golf de 8h à 20h et d'effectuer une réduction des prélèvements et de consommation de 20%.

Au troisième niveau "alerte renforcée", il est interdit d'arroser, à l'exception des greens et départs des golfs et des terrains d'entraînement et de compétition à enjeu national ou international qui pourront être préservés, par un arrosage réduit de 60% et uniquement entre 20h et 8h.

Concernant le niveau maximal d’alerte, le seuil de crise, il est interdit d’arroser les golfs à l'exception des greens et des terrains d'entraînement et de compétition à enjeu national ou international qui pourront être préservés, par un arrosage réduit de 70% uniquement entre 20h et 8h.

Cordialement.