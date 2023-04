Dash supplémentaires, colonnes pour renforcer les pompiers, météo des forêts... Avec quels moyens la Sécurité Civile affrontera les incendies de cet été?

Les gigantesques feux survenus à l'été 2022 auront servi de leçon... Cette année, la Sécurité civile se voit dotée notamment de moyens aériens renforcés et s'estime ainsi "mieux préparée" pour affronter les feux de forêts cet été, ont indiqué mardi 25 avril ses responsables depuis leur centre névralgique du Gard.

"Avec tout ce qui nous a été donné comme moyens supplémentaires, les renforts des colonnes territoriales et tout le dispositif national de coordination, on est plus prêt que l'année dernière, sauf qu'on ne sait pas ce que nous réserve la météo", a expliqué le chef d'état-major de la Sécurité civile, François Pradon, lors d'une visite presse de la base aérienne de Nîmes-Garons.

Si l'année dernière avait été particulièrement intense sur le front des feux de forêts, cet été s'annonce à nouveau périlleux, avec des pluies d'hiver nettement inférieures aux attentes.

"On tire les enseignements de 2022: une coordination nationale va être mise en place pour la première fois au centre avancé à Nîmes à partir du 1er juin", souligne M. Pradon, qui en prendra la tête.

Un huitième Dash, des hélicoptères bombardiers, 51 "colonnes" renforceront les pompiers

Aujourd'hui, une trentaine de départements sont concernés par le risque feux de forêts. Mais d'ici 2030-2035, "on aura pratiquement 50 départements", a-t-il ajouté.

Comme l'avait annoncé Emmanuel Macron en octobre dernier, le "renforcement de moyens" se traduit notamment cette année avec l'arrivée dans les prochains jours d'un "huitième Dash", des avions largueurs de produits retardants, a indiqué Adeline Savy, responsable du groupement des moyens aériens à la Sécurité civile.

La location d'un Dash supplémentaire et d'une dizaine d'hélicoptères bombardiers d'eau devrait suivre. Les avions Canadair, qui "écopent" l'eau directement en mer ou sur des lacs, restent au nombre de 12. Au sol, 51 "colonnes" de 70 hommes, contre 44 l'an dernier, pourront renforcer les pompiers, explique François Pradon, qui salue également l'achat de 1.000 camions qui s'ajouteront aux 4.000 déjà disponibles.

Une météo des forêts quotidienne

Météo-France et l'Office national des Forêts (ONF) vont par ailleurs fournir des prévisions plus précises: "on aura une analyse stratégique bi-quotidienne sur l'ensemble des départements de la zone sud et de la zone sud-ouest, donc on pourra faire une comparaison des dangers et des risques", souligne-t-il.

"Dès qu'un risque sera avéré, deux Canadairs seront prépositionnés, pour 24/48 heures ou pour un mois s'il le faut. Mais il ne faut pas disperser nos moyens car les Canadairs sont vraiment efficaces lorsqu'ils interviennent à quatre", insiste le chef d'état-major.