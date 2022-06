Le Salon Top Marques a ouvert ses portes ce jeudi matin à Monaco

Ce mercredi au Grimaldi Forum. Ici et là, on s’affaire avant l’ouverture officielle du salon Top Marques. A l’entrée de l’espace Ravel, deux jeunes hommes bichonnent soigneusement une ravissante Dallara Stradale.

Les constructeurs plus nombreux que jamais

Ce mercredi encore, donc, bon nombre de ces joyaux automobiles étaient dissimulés par des bâches, à l’abri des médias présents et des regards indiscrets. Un effet de surprise primordial pour susciter l’achat.

Car si l’événement attire en nombre les passionnés d’automobile, bien décidés à rêver devant ces belles silhouettes, c’est avant tout un lieu où l’on fait du business. Après deux années d’absence à cause de la pandémie, les constructeurs ont fait le déplacement, plus nombreux que jamais, et ce ne sont pas moins d’une centaine de véhicules proposés à la vente jusqu’à ce dimanche.

Des supercars et hypercars, on l’a dit, mais aussi des motos, des superboats, des montres et bijoux, et enfin des prototypes innovateurs.

Parmi les innovations, justement, les visiteurs découvriront deux engins volants révolutionnaires dont les propriétaires nous ont dévoilé les caractéristiques techniques.

Sans oublier la voiture volante MC One, un projet monégasque porté par la société MC-Clic, que nous présenterons dans une prochaine édition.