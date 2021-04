La Niçoise Blue Coast Brewery met de l’anis dans son houblon

S’il y a bien une chose sur laquelle Predrag Krupez, le directeur général de la brasserie artisanale niçoise Blue Coast Brewery, peut compter, c’est la créativité de son maître brasseur, le Suédois Robert Bush.

Après avoir inventé une bière brune au café en collaboration avec le torréfacteur de Carros, Malongo, puis une blonde à la pâte d’olive avec la Maison Alziari, le voilà qui s’attaque à un autre monument local: le pastis... En l’occurrence, le Pastis de Nice.

Créé par le père Gil Florini – certainement frappé par l’inspiration divine –, il est fabriqué, comme son nom l’indique, à Nice et vingt-six plantes et épices pour la plupart cueillies dans les Alpes-de-Haute-Provence entrent dans sa composition.

Mariage niçois réussi

De ce partenariat azuréen est née Anissa Bella, une ale titrant 5,3°, délicate et équilibrée avec sa petite pointe d’anis et de réglisse. Une prouesse réalisée par le "druide fada" – le surnom que Predrag Krupez donne à son maître brasseur – "car le pastis et la bière sont deux goûts puissants, explique le dirigeant. Cette blonde est un hommage à la région qui ravit aussi bien les amateurs avertis que les néophytes à la recherche de produits innovants."

Le choix du conditionnement l’est tout autant: des cannettes de 44 cl dont l’intérieur est recouvert d’une couche de fibre de verre afin de protéger la bière d’un éventuel goût métallique. Blue Coast en a produit 2.000 qui seront distribuées dans les canaux de distribution des deux marques: les GMS, cavistes, épiceries fines et sur le site marchand de la brasserie.

Cette dernière en a également profité pour lancer Hoppy Lager (4,4°), "une lager sous stéroïdes mais dans le bon sens du terme, fruit de six semaines de maturation et fermentation", précise le DG. "Après le succès de notre Lager qui a obtenu 3 étoiles au Guide Hachette des bières 2021, nous avons souhaité en proposer une nouvelle avec des notes de fruits exotiques."

bluecoastbrewing.com/