Vous venez assister au Grand Prix de Monaco? Voici 4 idées de souvenirs officiels à ramener chez vous

Garder une preuve de son passage sur le tracé monégasque? Ça fait partie des incontournables. Il n’y a qu’à voir se remplir à chaque fin de course ou d’essais la place d’Armes et les rues Grimaldi et Princesse-Caroline, où ont élu domicile les boutiques éphémères officielles des écuries, pour en avoir la confirmation. Idem dans la boutique officielle de l’Automobile Club de Monaco qui se trouve aussi rue Grimaldi. Les bruits de moteurs viennent à peine de se taire du côté du circuit que là, un autre départ est donné pour la course aux produits dérivés. Et il y en a pour tous les goûts, si tant est qu’on reste sur le registre de la F1. Pour les parents comme pour les enfants. Mais pour des bourses encore un peu remplies quand même. Nous avons sélectionné 4 produits. À vous de voir maintenant si vous souhaitez attendre dimanche le vainqueur de la 79e édition ou si entre Ferrari, Mercedes, Red Bull Racing ou un autre, votre choix est arrêté. 1. La casquette, la number one

La casquette: la valeur sûre à 60 euros. Photo J.B..

C’est le produit le plus vendu pour le Grand Prix de Monaco. Et dans toutes les écuries les casquettes s’affichent à 60 euros… quand même. Mais c’est du solide! Vous vous en doutez, hier, à deux jours du départ officiel, on frôlait déjà la rupture de stock sur la casquette Ferrari n°16 de Charles Leclerc. Celle du Lewis Hamilton, très élégante, pour ce qui nous concerne, est également en bonne position. 2. Le polo ou le t-shirt

Le t-shirt ou le polo: à partir de 45 euros. Photo J.B..

Ceux à l’effigie de Red Bull Racing font un tabac, surtout auprès des supporters néerlandais, forcément. Mais il faut dire que cette touche de rouge et de jaune sur ce bleu marine, ça a du style. Comptez 45 euros pour les enfants et 90 euros pour les adultes. Dans toutes les écuries, vous trouverez aussi d’autres modèles de hauts. On a même vu de belles capes de pluie et quelques parapluies, surtout dans l’écurie de Verstappen. On n’est jamais trop prudent, l’orage pourrait éclater sur la Tête de Chien et s’inviter demain. 3. Le casque

Le casque à 10 euros. Photo J.B..

Alors s’il y a un souvenir utile et à petit prix à ramener, c’est bien le casque que vous trouverez partout à 10 euros. Entre nous, les F1 font aujourd’hui moins de bruit. Et puis on ne vient pas au Grand Prix de Monaco pour ne rien entendre des moteurs des monoplaces! Mais le casque c’est l’artifice de tous les Grands Prix que certains portent parfois sur une seule oreille! Stylé, un peu plus en tout cas que quand il est porté au-dessus du crâne en mode Mickey Mouse! 4. Le Teddy Bear au nom de votre pilote

Le Teddy Bear pilote à 30 euros. Photo J.B..

Ah! Celui-ci, c’est notre chouchou! On ne l’a pas dégoté sur un stand d’écurie, mais on l’a sélectionné quand même. Un petit Teddy Bear en combi et casquette, avec le nom des pilotes brodé. Craquant! Et à peine 30 euros. À shopper rue Grimaldi!