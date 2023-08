Si vous avez acheté ces steaks hachés ne le consommez pas et jetez-les

Certains lots de steaks hachés frais Charal 5% de matière grasse sont possiblement contaminés par des Escherichia coli producteurs de shigatoxines (STEC), indique le site Rappel Conso.

Ils ont été commercialisés du 2 au 14 août par Auchan, Carrefour, Casino, Francap, Franprix, Leader Price, Intermarché, Leclerc, Match, Monoprix, Simply Market, Systeme U, Segurel et Frais Distribution Antona.

Il est préconisé de ne pas les consommer et de les détruire ou de les ramener en magasin où ils feront l'objet d'un remboursement jusqu'au 5 septembre.

#RappelProduit

Steaks hachés frais 5% MG - Charal



Risques : Escherichia coli shiga toxinogène (STEC)



Motif : Détection de E. Coli O103:H2https://t.co/pggNGpfWOH pic.twitter.com/ewwQ3KMujx — RappelConso (@RappelConso) August 22, 2023

Les agents pathogènes qu'ils contiennent peuvent être dangereux pour la santé. Rappel Conso souligne qu'ils peuvent "entraîner dans la semaine qui suit la consommation de produits contaminés, des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre". Des symptômes qui peuvent être suivis "dans 5 à 8% des cas, de complications rénales sévères, principalement chez les enfants", est-il précisé.

Les personnes les ayant consommer et présentant des symptômes listés ci-dessus "sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation ainsi que le lieu et la date d'achat. En l'absence de symptôme dans les dix jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin".