Avec une invention simple et efficace pour les motards, ce Varois primé au concours Lépine

Il tentait l’aventure du concours de l’excellence de l’invention pour se tester. David Lopes, l’inventeur d’un porte-blouson pour motard, vient d’être primé au prestigieux concours Lépine qui vient de fermer ses portes à Paris. Il a reçu le premier prix du préfet de police et la médaille d’argent du concours Lépine.

Un graal atteint par ce Pugétois, éducateur technique pour personnes en situation de handicap de métier, qui a une passion vissée au corps depuis toujours: l’invention. Cette année, David Lopes a pu aller au bout de ses rêves en se présentant à ce concours français d’inventions séculaire, créé en 1901 par celui qui était alors préfet de police, Louis Lépine.

"Rien n’existait, alors je l’ai inventé"

Son invention: une sorte de cintre-sac à dos pour porter vestes et manteaux sur le dos. "Moi qui suis motard, j’en avais marre d’avoir tout le temps mon blouson sur l’épaule ou sur le bras. Rien n’existait, alors j’ai inventé l’idée. a m’est venue de là. J’ai mis une à deux semaines pour fabriquer l’objet moi-même en achetant les premières fournitures. Et j’ai pu réaliser un véritable prototype il y a trois ans", raconte-t-il.

David Lopes a ensuite déposé un brevet en 2020. Celui-ci a été validé en 2022, lui permettant enfin de participer à ce fameux concours Lépine. Ce qui était déjà une sorte de consécration pour l’inventeur encore amateur.

Faire de ses inventions idéalement un métier

"D’être présent ici est déjà une belle histoire. Mon objectif est d’avoir une expérience de la force de vente, de me faire connaitre et de savoir si ça plait au public. Ce qui est le cas, car j’ai déjà vendu tout mon stock! J’ai encore plein d’autres inventions dans la tête, j’aimerais beaucoup vivre de mes inventions", sourit-il.

Ces prix, belles récompenses pour un travail acharné et une créativité reconnue, vont sans nul doute lui permettre de développer son invention à plus grande échelle. Et de faire peut-être de sa passion, l’invention, un métier.