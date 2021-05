"Un Grand Prix à tout prix": 95 minutes dans les coulisses du montage du circuit à Monaco

Il y a les pilotes qui se préparent pour le grand rush de dimanche sur la piste… et dans les salles de montage, l’équipe de Spica Productions s’affaire à une autre sorte d’ultimatum: finir dans les temps le documentaire Un Grand Prix à tout prix programmé samedi à 21 heures pour les abonnés de Canal +, et filmé en marge de cette 78e édition.

"On met en place ce dispositif d’urgence pour de grands événements, comme nous l’avions fait malheureusement pour les attentats du Bataclan, pour être au plus près de l’actualité. Mais c’est assez rare", confirme le producteur Patrick Spica, confiant que les ultimes images ont été tournées, le 14 mai dernier, avant montage.

Ce professionnel de l’image a déjà filmé Monaco sous plusieurs facettes. De la famille princière aux ressources économiques du pays, depuis presque une décennie, Patrick Spica a produit nombre de reportages pour des chaînes françaises et internationales dédiées à la Principauté.

Pour ce film de télévision, l’envie était cette fois de s’intéresser, non pas à l’aspect sportif, mais au montage singulier de ce circuit.

Comment le pays se transforme

"Le pari de Gérald-Brice Viret, directeur général des antennes et des programmes du groupe Canal + était de voir comment ce circuit, qui est le plus prestigieux de la planète, se crée. Comment un pays comme Monaco se transforme en circuit de Formule 1 avec tous les acteurs impliqués dans l’opération, des services du Palais à toutes les strates de l’Automobile Club en passant par les équipes qui travaillent à la construction, à la sécurité. Mais aussi, par exemple, les pâtissiers de la SBM qui se préparent. Ce sont des milliers de personnes mobilisées pour l’un des événements les plus vus au monde".

Trois mois de tournage

Les équipes de Spica Productions ont débarqué au printemps pour capturer avec leurs caméras les prémices de l’installation du circuit et des tribunes. Le travail s’est poursuivi pour trois mois, parfois avec cinq équipes en simultané sur le terrain, pour former le documentaire de 95 minutes réalisé par Nicolas Jaillard, Andréa Riedinger et Sigor Ibanez avec la voix de Paul Belmondo aux commentaires.

"Ce documentaire a pu se faire d’abord grâce à l’accord donné par le prince. On a pu travailler avec les services du Palais, puis avec le président Boeri à l’Automobile Club. Et nous avons eu accès à l’ensemble des acteurs de la construction du circuit", poursuit Patrick Spica.

"On a voulu montrer que c’est chaque année un petit miracle de transformer une ville en circuit. Et encore plus cette année à cause des mesures sanitaires et de la Covid. Le travail de tous ces gens mobilisés prend encore plus d’ampleur dans ces conditions compliquées".

Le petit (voire grand) miracle cette année déjà est que le Grand Prix ait lieu en 2021. Quand le tournage du documentaire a démarré, l’incertitude planait encore. "On est partis du postulat que ce Grand Prix aurait lieu. C’était un pari, il fallait prendre le risque pour lancer les opérations. Au début du tournage il y avait beaucoup d’incertitudes effectivement", souligne le producteur. Plusieurs séquences ont d’ailleurs pu être achevées pendant le Grand Prix Historique et le E-Prix.

Dans l’intimité de Charles Leclerc

En prime, le film est rythmé par des grands témoins qui livrent leurs souvenirs sur l’événement. Le Prince d’abord dans un échange filmé dans son bureau avec Michel Boeri. Puis des figures du monde de la F1: Alain Prost, Flavio Briatore, Jean Todt, Jean Alesi. "Ils disent tous que ce Grand Prix est unique, totalement à part, que le circuit est très technique pour exprimer leur savoir-faire, plus qu’ailleurs, et qu’on sent la présence des gens".

Bien sûr, une large place est donnée au "héros national" de la F1, Charles Leclerc, qui a consacré du temps aux équipes du documentaire.

"C’est très rare", souligne Patrick Spica, "on le suit dans sa préparation physique à Monaco, à la rencontre de Jean Alesi pendant le Grand Prix Historique. Il nous a aussi bien expliqué le circuit. Et on a pu le suivre chez lui, ce qui est unique".

Après la diffusion sur Canal + samedi soir, Un Grand Prix à tout prix pourrait être diffusé dans plusieurs pays.

À l’image du documentaire Elle s’appelait Grace Kelly aussi produit par Patrick Spica et diffusé sur France 3 en septembre dernier. "Nous l’avons vendu dans 25 pays à travers la planète, y compris les États-Unis, ce qui est une preuve, si elle était nécessaire, que la princesse Grace a une place toujours importante dans le cœur des gens."